快訊

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸交火金融停擺？ 黃天牧：有對策

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
金管會主委黃天牧8日在立院備詢表示，任何地緣政治都會影響股市的穩定，政府這邊都有在思考對策。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
金管會主委黃天牧8日在立院備詢表示，任何地緣政治都會影響股市的穩定，政府這邊都有在思考對策。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

針對我國9月外資淨匯出金額逾新台幣5,000億元，創下史上新高，黃天牧表示，外資本來就進進出出，目前外資存量仍有1,960.8億美元，儘管最近有些匯出，但就「平常心」看待。他進一步表示，2020年以來台股資金行情不在外資，尤其在疫情期間，國內投資人資金也是重要支撐力量，所以可用平常心看待。

金管會主委黃天牧8日在立院備詢，國民黨立委關切兩岸萬一真的打起來，如何穩定金融市場？黃天牧說不光是兩岸，任何地緣政治都有納入考量；而針對外資淨匯出逾5,000億元，黃天牧表示宜以「平常心」看待。

地緣政治都納考量

「是否覺得現在兩岸非常緊張？」面對立委賴士葆質詢，黃天牧回應，「是有一些事件讓大家去警惕，但我不是國防專家，沒有特別的訊息，但有特別注意到，任何地緣政治，都會影響金融市場，不光是兩岸。」

立委曾銘宗也問，假設兩岸真的打仗，到時候兩岸金融交流暫停了，相關業務暫停了，通匯也因為兩邊打仗停止，股市休市，金管會是否已經準備18套劇本因應？黃天牧說，政府單位每年都有做操演，但相關規劃細節不方便透露；「我們都有在想，都有思考」。

開放多元金融商品

黃天牧指出，金管會研議開放外資以外幣為擔保品，向國內券商融通取得新台幣資金，以擴大券商業務，且可有助加碼台股、助匯率穩定；「這就是一個商品的逐步開放，也許會帶來其他的效果，但重點在開放多元化商品，讓商品更豐富。」

「台股還是有很多好股票，只是大家都集中在某一個特定的股。」回應外界質疑「台股只有台積電」，黃天牧強調，2021年6月會祭出一個針對「優質、流動性低」股票的造市制度，會盡量在制度上，讓各類股都有發揮、發亮的機會。

【更多精采內容，詳見

黃天牧 外資 台股

延伸閱讀

元大原油正2風波 黃天牧：本就不適合長期持有

元大原油正2可能下市還有人去買 黃天牧：動機須深思

IPO目標家數打8折 黃天牧估今年僅40家

元大原油正2將下市 黃天牧：許多人搶買心態須深思

相關新聞

強台幣＋弱房價 SARS危機獵房效應重現 台灣人瞄準海外6國

全球熱錢追逐房地產，讓台灣不只在地房市買氣熱，就連沉寂超過2年的海外地產投資，都有一股類似SARS時期、危機入市的房市投資效應發酵。

HBR評比台CEO 100強可成洪水樹奪冠、儒鴻洪鎮海最會幫股東賺錢

2020《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）全球繁體中文版〈台灣CEO 100 強〉評比出爐。今（8）日舉行贈獎典禮，逾50位台灣最會幫股東賺錢的公司領導人齊聚一堂，光是出席企業的總市值，即破4.66兆，現場堪稱「金」光閃閃。

台廠繞個彎做生意！歐美時尚防疫 Zara、Adidas等紛紛下訂客製口罩

10月中登場的台北紡織展，是全球極少數如期舉辦的「實體展」，不僅吸引來自11個國家的300多間廠商參展，更讓超過40個品牌買主登記以視訊參與。

兩岸交火金融停擺？ 黃天牧：有對策

針對我國9月外資淨匯出金額逾新台幣5,000億元，創下史上新高，黃天牧表示，外資本來就進進出出，目前外資存量仍有1,960.8億美元，儘管最近有些匯出，但就「平常心」看待。他進一步表示，2020年以來台股資金行情不在外資，尤其在疫情期間，國內投資人資金也是重要支撐力量，所以可用平常心看待。

水情首見10月亮黃燈 經長籲節水分享小撇步

台灣56年以來首次豐水期無颱風，桃園、新竹、苗栗及台中供水區14日起將「減壓供水」。經濟部長王美花今天呼籲民眾節約用水，...

蔡總統盼台商 共同促成台美雙邊貿易協定簽署

蔡英文總統上午接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時表示，台灣與美國已啟動新的對話；期盼所有在美國的台商，共同協助促...

蔡英文總統：盼與區域夥伴合作、共同促進永續發展

蔡英文總統今（8）日在台灣亞洲交流基金會舉行的「2020年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」(2020 Yushan For...

淘寶臺灣及愛奇藝被禁事件的省思

為防止中國OTT（透過網際網路直接向觀眾提供的串流媒體服務），透過代理或經銷等方式在臺灣經營，NCC通過《網際網路視聽服務管理法》，規定國內網路業者不可提供租借網路等各種服務，

發現原來問題出在自己的心！ 外匯操盤老手：投資外匯先克服心魔

「光是一條Ｋ線，一百個人就有一百個操作劇本」，Ｋ線是價和量的歷史軌跡，每一個人都有自己的詮釋，想要在其中找到賺錢的方向。

來勢洶洶！10年來最大投資潮回台 哪些縣市資金、就業最多？

捨中國、去南向，中美對抗也不再選邊站！後疫情世界，延續貿易與科技戰的序曲，這股10年來最大的投資熱潮，來勢洶洶地流向台灣。《天下》整理2020台商投資分布地圖，發現不僅有高達1.1兆資金回流，更創造近10萬個潛在就業機會。台商回流、Google來了、法商也登陸，2020年，其實沒那麼糟！

疫情最大減幅！ 無薪假大減三成至596家、12,710人

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有596家、12,710人，一周之內大減338家、5,...

無薪假實施家數596家 人數減至1萬2,710人

勞動部今（8）日公布無薪假最新統計，實施家數計596家，實施人數1萬2,710人，較5日公布的統計減少338家、5,27...

熱門新聞

長榮集團組織人事調整 長榮海運董座由張衍義擔任

台灣40位億萬富豪3產業致富 多從事科技、不動產、生醫業

穩懋半導體將投資850億元設廠 進駐南科高雄園區

5G iPhone來了 台鏈趕出貨

台灣下個可望飛躍大成長的契機 謝金河看好這個產業

元大原油正2 11月13日下市 清算時程表大公開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。