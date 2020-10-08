兩岸交火金融停擺？ 黃天牧：有對策

針對我國9月外資淨匯出金額逾新台幣5,000億元，創下史上新高，黃天牧表示，外資本來就進進出出，目前外資存量仍有1,960.8億美元，儘管最近有些匯出，但就「平常心」看待。他進一步表示，2020年以來台股資金行情不在外資，尤其在疫情期間，國內投資人資金也是重要支撐力量，所以可用平常心看待。

金管會主委黃天牧8日在立院備詢，國民黨立委關切兩岸萬一真的打起來，如何穩定金融市場？黃天牧說不光是兩岸，任何地緣政治都有納入考量；而針對外資淨匯出逾5,000億元，黃天牧表示宜以「平常心」看待。

地緣政治都納考量

「是否覺得現在兩岸非常緊張？」面對立委賴士葆質詢，黃天牧回應，「是有一些事件讓大家去警惕，但我不是國防專家，沒有特別的訊息，但有特別注意到，任何地緣政治，都會影響金融市場，不光是兩岸。」

立委曾銘宗也問，假設兩岸真的打仗，到時候兩岸金融交流暫停了，相關業務暫停了，通匯也因為兩邊打仗停止，股市休市，金管會是否已經準備18套劇本因應？黃天牧說，政府單位每年都有做操演，但相關規劃細節不方便透露；「我們都有在想，都有思考」。

開放多元金融商品

黃天牧指出，金管會研議開放外資以外幣為擔保品，向國內券商融通取得新台幣資金，以擴大券商業務，且可有助加碼台股、助匯率穩定；「這就是一個商品的逐步開放，也許會帶來其他的效果，但重點在開放多元化商品，讓商品更豐富。」

「台股還是有很多好股票，只是大家都集中在某一個特定的股。」回應外界質疑「台股只有台積電」，黃天牧強調，2021年6月會祭出一個針對「優質、流動性低」股票的造市制度，會盡量在制度上，讓各類股都有發揮、發亮的機會。

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