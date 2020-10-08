HBR評比台CEO 100強可成洪水樹奪冠、儒鴻洪鎮海最會幫股東賺錢

2020《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）全球繁體中文版〈台灣CEO 100 強〉評比出爐。今（8）日舉行贈獎典禮，逾50位台灣最會幫股東賺錢的公司領導人齊聚一堂，光是出席企業的總市值，即破4.66兆，現場堪稱「金」光閃閃。

2020 HBR台灣CEO 100強公司，總計市值超過10兆，占所有台灣上市公司總市值34.97％，為台灣經濟砥柱。其中，科技產業領導人占比近半，比例最高，可成科技董事長洪水樹在這項調查三屆以來，首次奪冠；儒鴻創辦人兼董事長洪鎮海則以唯一非科技產業領導人之姿，闖進前十名。

本屆共97個CEO以100家企業領導者身分入榜，有三個CEO同時占兩名額，包括徐旭東以遠傳電信、裕民航運雙雙入榜，陳泰銘以國巨、奇力新雙入榜，羅智先則因統一超商及統一企業雙入榜，均展現卓越的領導力（見總表）。

兩年一度調查進入第三屆 今年首次擴大為百強

HBR全球繁體中文版自2016年起，每兩年推出一次台灣最強CEO排行榜，前兩屆選出50強，今年擴大為100強，比照英文版調查方法，並委託相同調查團隊：歐洲工商管理學院（INSEAD）兼任教授娜娜．馮柏努斯（Nana von Bernuth），與11策略與管理公司（Eleven Strategy & Management）的資料顧問專家共同完成。

好的領導人必須帶領企業成長，並求取股東最大利益。HBR全球繁體中文版先從台灣證券交易所上市公司資料，篩選出市值前300強企業，以2020年4月30日調查截止日，仍在職的CEO為對象，剔除任期不滿兩年或有犯罪紀錄者，再依據每位領導人任期內「產業調整後總股東報酬率」和「市值變化」兩項指標，以長期財務績效表現做為排名依據，綜合評比出前100名。

為符合台灣企業實際經營狀況，CEO指實際決策領導人，職稱可能是董事長、總裁、執行長或總經理。

半數仍為創業家一代當家，平均67歲、逾八成過60歲

在百強榜單中，科技產業領導人的占比最高，達47％；占比第二高的是傳產製造與精密機械業，為24％，再來是服務業10%、金融業8%（見表1）。

進一步分析得獎者的學歷，由於科技產業占比高，擁有工程學位者高達40％；擁有經營管理相關學歷者（MBA 與EMBA），也有24％。

其次，百大CEO中的創業家占50％，顯示許多優異企業仍由第一代兢兢業業經營中，未來勢必面臨接班傳承挑戰。可能因為創辦人居多，本次台灣CEO 100強平均年齡67歲，逾八成在60歲以上（見表4）。

除了一半是創辦人，其他39％則是內部升遷，包括二代與家族姻親接班18％、專業經理人升任占21％。顯示台灣企業領導人多數得內部自己培養，外聘空降並不容易。

此外，百強全是男性天下，女性掛零，顯示女性職場天花板仍然存在。

張忠謀、郭台銘退休 洪水樹首度奪冠

過去兩屆，台積電前董事長張忠謀與鴻海集團前董事長郭台銘始終維持在前二名，兩人退休後，連拿兩屆季軍的洪水樹於今年首度奪冠。

創辦於1984年的可成，從台南鋁合金壓鑄的中小企業起家，逐步成長為營業額近千億的大型企業，是台灣首家以鎂合金機構件製作筆電的公司、更成為全球3C 產品鎂合金壓鑄件的代名詞，自洪水樹於1997年接任董事長至今年4月底為止，公司市值成長了2,208億元，總股東報酬率為2274％。

十強唯一非科技廠 洪鎮海創最高股東報酬率

2020 HBR台灣CEO 100強中，前20名有19 個是前兩屆入榜50 強的老面孔。而前十名中，有七名連續兩屆維持在Top 10。新進入前十的研華劉克振（排名3）、力成蔡篤恭（排名5）、華新科焦佑衡（排名10），上屆名次也在15名之內。

新進榜名單中，伺服器大廠緯穎值得注目，創辦於2012 年，去年才正式掛牌上市，董事長林憲銘今年衝到第22 名，2019年每股盈餘（EPS）高達36.42 元，營收也從2014年的46 億元，2019年一口氣衝到1,636 億元，成長近36 倍。

前十名中唯一的非科技業是紡織大廠儒鴻企業，創辦人兼董事長洪鎮海蟬聯第5名，也是總股東報酬率冠軍，經產業波動調整後的「總股東報酬率」高達9460％，較「總股東報酬率」第2名長虹建設李文造（總排名24）的5516％，高出約72％（見表2），獲利能力驚人。

「市值成長」則由聯發科創辦人蔡明介（總排名７）勇奪第一，任內市值成長8,723億元。股王大立光林恩平（總排名８），也在任內創造市值成長5,289 億元（見表3）。

食品與建築業不受景氣影響 共11家入榜

部分民生必需產業較不受大環境波動，實力也不容小覷。食品相關產業有五家入榜，包括大成韓家宇（排名29）、佳格食品曹德風（排名31）、聯華實業苗豐強（排名37）、台灣卜蜂鄭武樾（排名48）、統一企業羅智先（排名80）。建築與工程業有六家入榜，包括華固建設鍾榮昌（排名18）、長虹建設李文造（排名24）、中鼎余俊彥（排名45），也在股東報酬與市值成長創下佳績。

鍾榮昌領導的華固，不同於其他建設公司易受景氣影響，效率優於同業，並堅持高週轉率策略，總股東報酬率達3154％，位居第4名。

聯華實業董事長苗豐強，有「合資先生」的稱號，不斷進行各項策略聯盟，早已跨出麵粉本業，橫跨租賃、民生物資、工業氣體、石化，以及電腦資通等領域。

工業4.0與5G概念股持續發燒

從2020 HBR台灣CEO 100強調查結果，可看出未來企業發展將加速朝向智慧製造、工業4.0、5G概念股靠攏。

自動化、關燈工廠的發展已有一段時間，有幾家公司明顯獲益。研華、致茂、上銀、亞德客、牧德、德律、台達電、矽創、盛群等，都可列為工業4.0概念股。其中，研華科技董事長劉克振從2018年的第13名躍升為本屆第3名，帶領研華營收從2012年的276 億元成長到2019年幾乎翻倍，達541 億元，獲利、EPS、股利同創歷史新高。

5G 話題熱燒全球，全面進入製造、運輸、醫療和智慧城市領域。2020 HBR台灣CEO 100強也有十多家可歸類為「5G 概念股」，包含上游被動元件、印刷電路板（PCB）、IC 設計製造；中游的網通設備和下游的終端服務，如國巨、健鼎、台郡、台灣大、遠傳等。

網通設備唯一上榜業者是中磊董事長王伯元（排名53），2008年就投入小型基地台研發，是台灣最早布局相關技術的公司，近來被視為小型基地台的指標企業。

HBR台灣CEO 100 強以企業長期績效為評比重點，入榜者必然具備眼光長遠的特質，積極尋找第二，甚至第三成長曲線。儘管上榜者的產業型態各異，領導風格不盡相同，共同點都是能創造長期優異的營運績效，成為台灣穩固的經濟力量。

（本文出自2020.10.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）