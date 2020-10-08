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蔡總統盼台商 共同促成台美雙邊貿易協定簽署

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

蔡英文總統上午接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時表示，台灣與美國已啟動新的對話；期盼所有在美國的台商，共同協助促成「台美雙邊貿易協定」（BTA）的簽署；未來政府也將積極深化台美經貿連結，讓台灣在全球供應鏈重整過程中，發揮關鍵力量。

訪問團成員包括北美洲台灣商會聯合總會總會長吳怡明伉儷、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松、北美洲台灣商會聯合總會國際顧問余宛如等人，由僑委會委員長童振源陪同晉見總統。

總統府也透過新聞稿說明會面過程。蔡總統指出，台商朋友都是讓台灣跟世界接軌的先鋒，也長期在國外耕耘，不論和產業界，或是當地的政府、公民社會，都有深厚的連結，在國民外交方面，做了很多努力。尤其是這次疫情期間，世界台灣商會聯合總會名譽總會長楊信跟台商夥伴共同發起「一千萬個口罩、一千萬個愛心」活動，捐贈口罩給全美加的醫療機構、長照機構和弱勢團體。

蔡總統說，台商夥伴在海外積極實踐「Taiwan can help, Taiwan is helping」的精神，讓世界更能看見台灣，對於開拓台灣的國際空間，有非常大的貢獻，她也要表達由衷謝忱。

蔡總統表示，因為美中貿易衝突和疫情的影響，讓世界經濟發生很多的變化，主要貿易大國正在積極調整國際經濟布局，全球供應鏈也正在重整中。台灣要在這波變局中脫穎而出，要仰賴台商朋友繼續給予台灣最重要的協助。尤其台商朋友長期深耕海外，對當地產業和市場都相當熟悉，這樣的通路優勢是吸引更多外資來到台灣最重要的資產。

蔡總統更舉了北美台商總會今年3月成立「Select Taiwan」為例表示，推動台美經貿交流，積極行銷台灣，就是最好的例子。期盼台商朋友未來繼續引介更多外資來臺投資，用國際級的資金加速台灣發展的動能。另外，僑委會也跟會根據台商的需求，客製化協助台商組團再度回國參訪產業，她希望台商與台灣產業一起合作，共同開拓全世界的商機。

對於台美關係，蔡總統表示，台灣與美國的雙邊關係，也不斷在加溫當中，之前也啟動了一些新的對話，包括新一輪台美經濟商業對話，也希望能更積極深化台美經貿連結，讓台灣在全球供應鏈重整過程中，發揮關鍵力量。她期盼所有在美國當地的台商先進，可以凝聚在美深耕多年的連結力量，共同協助促成「台美雙邊貿易協定」的簽署，讓台灣經貿關係可以有更多的發展機會。

台商 疫情 僑委會

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