蔡英文總統：盼與區域夥伴合作、共同促進永續發展

蔡英文總統今（8）日在台灣亞洲交流基金會舉行的「2020年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」(2020 Yushan Forum：Asian Dialogue for Innovation and Progress)開幕中發表錄影演說，強調她自上任以來，秉持著「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，積極推動新南向政策，期盼與區域夥伴合作，一起促進永續發展並共同承擔責任，共同打造堅韌未來。

蔡總統說，近年來，印太地區在國際貿易總額的佔比達 50%，更占世界生産總值的60%。在全球產業供應鏈發展上舉足輕重，角色甚且日益重要，但由於國際場域的戰略競爭加劇，使印太區域的地緣政治和經濟形勢產生了巨大變化。

他指出，我們的民主制度與安全不斷遭逢特定勢力的軍事威脅與挑釁，隨著疫情肆虐全球，我們共享的繁榮與生活方式已遭遇前所未見的挑戰。

世界各國因疫情之故，導致產業供應鏈重整、經濟成長停滯、人民跨境往來受限、市場信心不足等種種嚴重問題。台灣所幸有善良堅韌的人民攜手努力，在亞洲及全球表現相對優異。

蔡總統表示，我們加強整合跨部會的資源和量能、公私部門合作、大數據及智慧科技。防疫措施不但超前部署、果決，更重要的是－透明。截至本週，台灣的確診病例約為500多例，死亡人數仍維持在個位數。我們民眾的生活一如往常，沒有封城，經濟持續成長，表現且為亞洲四小龍之冠。台灣再次展現堅韌精神，為區域及國際社會樹立了成功的典範。

她認為，印太各國和台灣在許多方面相輔相成，台灣願意且有能力和亞洲夥伴合作。因此，自她上任以來，秉持著「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，積極推動新南向政策，期盼與區域夥伴合作，一起促進永續發展並共同承擔責任，此亦符合今年玉山論壇的主題「共同打造堅韌未來」。

蔡總統說，亞洲共同體的永續繁榮是新南向政策的重要目標。自2016年來，台灣已與新南向政策夥伴簽署逾70項協定及備忘錄，以深化經貿、教育、農業、科技等多元領域之合作關係。儘管疫情當頭，我們之間的貿易依然活絡。

去年台灣與這些合作夥伴的貿易總額近1,120億美元，而今年上半年也已達520億美元左右。疫情期間，貿易依然穩健。

在教育合作方面，去年新南向國家有逾5.3萬人在台就學，參與產學合作計畫的學生人數更大幅成長。這些教育計畫不只培育國家發展人才，更建立台灣企業與夥伴國家的連結關係。

在觀光產業方面，2019年新南向國家有280萬人次來臺旅遊，成長了6.8%。台灣則有320萬人次往訪，相較前一年成長15.1%，因而帶動了區域觀光產業的發展，也創下民間往來的新高紀錄。在新南向政策下，台灣和夥伴國家已建構相互友善的投資環境，民間交流和產業聯繫都更加密切。

在國際醫療、清真產業、農業示範區以及電子商務等領域，也擴大雙邊的合作與交流。在台灣尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」之際，也盼與區域夥伴洽簽雙邊經濟合作協議，共促繁榮、和平與穩定。

蔡總統表示，我們將積極打造一個開放、自由、包容、透明、平等，且以遵循規範為秩序基礎的區域；我們反對任何危及區域安全團結的強硬且單方面具侵略性的行為。任何企圖阻撓台灣分享經驗和做出貢獻的政治操作，都不符區域的共同利益。

她指出，我非常同意台灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長去年在玉山論壇上所提，新南向政策為台灣及夥伴國家規劃5個「M」，即創造財富(make wealth)、創造工作(make jobs)、建立友誼(make friends)、建立家庭（make families）和創造價值(make values)。台灣已再三證明是區域不可或缺的夥伴。