江蘇高新大查稅 KPMG提醒留意智財、研發

江蘇省近日發布文件，將對省內2萬4,000多家享優惠稅率的高新技術企業進行查稅，查稅年度是2017到2019年，抽查比率逾5%。江蘇省台商投資密度極高，KPMG稅務投資部China Practice會計師劉中惠提醒企業留意智財和研發兩項，兩項審查標準趨嚴。

他指出，若屬主觀上偽造申報資料者，例如虛列研發人員、虛增研發費用、知識產權造假等，將可能涉及虛假申報之偷稅行為，面臨追繳稅款、滯納金併處以罰款之風險。

申請高新技術企業所要求的知識產權（IP，智財權），法令上允許以自行研發或受讓的方式取得，因此不少企業為通過審查門檻，常透過購入或集團內部移轉一些價值不高的IP達成表面數量上的初步要求。

劉中惠說到，相關IP和公司主營業務的連結性將是查核重點，也就是要去證明，企業擁有的IP確實為其生產上的核心技術所在。此外，高新證書有效期僅三年，也建議企業對IP後續發展做中長期的規劃。

研發費用是這一波查核重點之一，協理任之恒指出，研發費用的認列除了關係到高新企業申報能否通過外，另涉及加計扣除申報部分，等於是雙重優惠，也因此成為查核重心。尤其是研發人員的認定，稅務機關可能透過現場核查走訪，比對勞動合同、工作崗位等方式調查取證，防堵虛增研發費用之情形。

此外，研發費用的歸集亦須審慎。對於同時用於研發及其他活動的設備及無形資產等成本費用，亦或研發人員有從事生產等其他工作，企業務必依實際工時或其他合理方法進行分攤研發費用，並妥善保存相關憑證及計算基礎紀錄。

另外，收入也要反應高新性。高新技術優惠的此一項要件最容易被忽略，企業當年之高新產品（或服務）收入不得低於總收入的60%。若企業屬銷售產品者，劃分較為容易，若屬提供服務者，尤其是整合性服務時，建議合約要相應在技術使用上做明確區隔說明，以順利應對後續高新檢查。

當中，總收入定義係包括全部應稅收入。任之恒分享過往實際案例，曾有企業欲申請高新租稅優惠，因同時取得當地政府的財政補貼，又該補助款不符合免稅資格，導致總應稅收入大幅增加，稀釋了高新產品收入的占比，最終未能達到上述門檻。