無薪假減至596家、12,710人 製造業與批發零售減最多

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有596家、12,710人，一周之內大減338家、5,277人，減幅達三成，各業無薪假情勢皆趨緩，減少主要集中在製造業、批發零售業、及運輸倉儲業。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，這波因疫情帶動無薪假，於6月達到高峰，7月1日發布無薪假達3.1萬人高峰，之後逐漸趨緩，今日發布統計更進一步減至12,710人。

製造業向來無薪假重災區，根據勞動部最新統計，這期製造業無薪假有198家、8,785人，較上一期大減85家、1,886人；可說是疫情以來，製造業最大減少。

其中，因受全球需求減少、衝擊最嚴重的金屬機電工業，目前仍有98家、3,109人實施無薪假，較上一周減少39家、1,165人。資訊電子工業目前則有22家、739人實施無薪假，較上一期減9家、增33人。

化學工業現則有48家、4,318人實施無薪假，較上一期減8家、增207人。民生工業現則有30家、619人實施無薪假，較上一期減20家、961人。

服務業部分，批發零售業則有197家、1,814人實施無薪假，較上一期大減112家、1,073人；運輸倉儲業現則有25家、676人實施無薪假，較上周減29家、994人；住宿餐飲業目前有18家、250人實施無薪假，較上一期減20家、452人。

支援服務業（含旅行社）目前則有61家、552人實施無薪假，較上一周減29家、379人。

黃維琛指出，全球邊境管制仍在、外國旅客進不來影響，因此運輸倉儲業、支援服務業（含旅行社）無薪假是否趨緩，仍須觀察。