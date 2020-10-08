疫情效應 拉大傳統創新差距

瑞銀與資誠《億萬富豪調查報告》調查發現，新冠肺炎疫情，拉開「傳統」與「創新與顛覆」億萬富豪財富差距。傳統富豪財富成長慢，財富總值僅年成長18.7％達3.6兆美元，創新與顛覆富豪總值大幅成長29.5％，達到5.28兆美元。

資誠金融產業服務營運長吳偉臺昨（7）日指出，傳統富豪意指傳統大亨，創新與顛覆富豪則為科技業者、健康醫療產業等，財富成長差距，無論在全球或是在台灣都在發生中。

根據調查發現，隨著新冠肺炎疫情蔓延，僅僅是今年2月和3月的幾星期，就讓全球億萬富豪的財富縮水6.6%、減少了5,460億美元，億萬富豪的人數減少43人，降至2,058人。

健康醫療業的億萬富豪財富在此期間成長10.2％；新科技應用也使得科技和實業領域億萬富豪的財富分別成長0.8％和4.8％。相較下，原物料億萬富豪的損失最大，財富總值下降17.8％，反映商品價格下跌。

統計至7月，科技業億萬富豪財富總值較前一年度1.3兆美元成長至1.8兆美元，同一期間，健康醫療業的億萬富豪財富總值成長了50.3％、達6,586億美元；這些增幅遠超過同期億萬富豪的財富總成長率19.1％，傳統金融業、原料業的億萬富豪成長幅度則在10％以下。

億萬富豪又怎麼面對未來一年財富布局？調查發現，全球億萬富豪財富更關心「家族辦公室轉換策略」，包含安排傳承、信託等，其次才是調整投資策略。富豪們最擔心的事情，第一為經濟衰退、第二為地緣政治，第三為市場動盪。