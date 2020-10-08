台灣超級富豪 來自三產業

今年全球經濟受到新冠肺炎疫情衝擊，但億萬富豪的財富持續創新高，瑞銀與資誠聯合會計師昨（7）日共同發布全球億萬富豪調查報告，台灣今年有40位億萬富豪，比去年多四人，財富總額比去年成長164億美元，財富總額達918億美元，創三年新高，多從科技業、不動產與健康醫療生技業來獲取財富。

所謂的「億萬富豪」，是指個人名下總資產達10億美元的超級富豪。依據今年全球億萬富豪調查報告，台灣地區今年億萬富豪共有40位，平均年齡72歲。

這40位台灣億萬富豪，手握財富在7月底達918億美元歷史最高峰，較去年底成長21.8%，財富成長主要來自科技業、健康醫療還有不動產領域。平均每位台灣億萬富豪手握22.95億美元、高於前一年的21億美元。

資誠金融產業服務營運長吳偉臺表示，全球億萬富豪財富總值也寫下史上新高、達10.2兆美元，他認為，不久的將來會出現史上最大波財富移轉潮，新冠肺炎加速富人考慮傳承資產給下一代，相關家族辦公室、財富管理需求湧現。

吳偉臺表示，台灣億萬富豪平均年齡偏高，早就有傳承計畫，不過受到新冠肺炎疫情衝擊，億萬富豪仍須親自操刀家族產業，即便想傳承也必須延後。

新冠肺炎疫情期間，億萬富豪財富逆勢增加。統計到7月底，全球億萬富豪財富總值達10.2兆美元歷史新高，亞太地區總財富3.3兆美元，其中，中國大陸億萬富豪財富達到1.7兆美元。

今年3月到7月，亞太區新增221位億萬富豪，總人數達831位，占全球富豪人口38％，五成來自中國大陸，5％來自台灣。

台灣不動產為何這麼熱門？瑞銀集團台灣區高端客戶部駱秉正說，台灣利率走低，富豪融資成本低，對長期投資的不動產的交易量都有提升。

吳偉臺則說，台灣由於疫情控制得宜，營建股股市表現沒有變差、甚至更好，也是台灣富豪不動產財富累積速度走高主因。