外銷陸港美 二位數成長

財政部昨（7）日公布最新出口統計，觀察各國市場，對中國大陸及香港、對美國出口表現最可圈可點。財政部統計處長蔡美娜表示，今年對陸港、對美出口規模創歷年次高已是十拿九穩，甚至有可能坐二望一，有機會刷新歷史紀錄。

蔡美娜指出，今年9月對陸港、對美出口皆維持兩位數正成長，且規模都是歷年單月次高，是推升出口的兩股重要力量。

財政部統計，9月對陸港出口142億美元，年增逾兩成，其中電子零組件增三成、資通與視聽產品增四成，是受到5G商機、華為禁令拉貨效應拉抬；黃金條塊因避險需求持續，對陸港出口自今年2月以來明顯成長，前九月年增2.9倍。

9月對美出口44.8億美元，年增14.5%，除資通與視聽產品成長近三成，在家上班、上課也帶動居家運動風潮，對美玩具與運動用品出口成長45.7%。

不過對日本、歐洲、東協等市場出口相對疲弱，9月出口年減幅度分別為7.6%、4.7%、4.1%。財政部表示，由於日本、歐洲持續受新冠肺炎疫情影響，衝擊經濟活動，對我國衍生需求相對減少。

對東協出口主要是傳產貨類出口重挫，包括礦產品、化學品、基本金屬及其製品等跌幅都頗深。