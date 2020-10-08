快訊

當民進黨良心 變成民進黨「死小孩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外銷陸港美 二位數成長

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

財政部昨（7）日公布最新出口統計，觀察各國市場，對中國大陸及香港、對美國出口表現最可圈可點。財政部統計處長蔡美娜表示，今年對陸港、對美出口規模創歷年次高已是十拿九穩，甚至有可能坐二望一，有機會刷新歷史紀錄。

蔡美娜指出，今年9月對陸港、對美出口皆維持兩位數正成長，且規模都是歷年單月次高，是推升出口的兩股重要力量。

財政部統計，9月對陸港出口142億美元，年增逾兩成，其中電子零組件增三成、資通與視聽產品增四成，是受到5G商機、華為禁令拉貨效應拉抬；黃金條塊因避險需求持續，對陸港出口自今年2月以來明顯成長，前九月年增2.9倍。

9月對美出口44.8億美元，年增14.5%，除資通與視聽產品成長近三成，在家上班、上課也帶動居家運動風潮，對美玩具與運動用品出口成長45.7%。

不過對日本、歐洲、東協等市場出口相對疲弱，9月出口年減幅度分別為7.6%、4.7%、4.1%。財政部表示，由於日本、歐洲持續受新冠肺炎疫情影響，衝擊經濟活動，對我國衍生需求相對減少。

對東協出口主要是傳產貨類出口重挫，包括礦產品、化學品、基本金屬及其製品等跌幅都頗深。

財政部

延伸閱讀

2157億元境外資金匯回 財部8日行政院會報告

無畏華為禁令 京元電第3季營收站上歷年次高

大樓車位自用 免房屋稅

美中貿易戰效應 我國外銷陸港市況也熱

相關新聞

觀光局砸錢救國旅 去年3指標倒退嚕

為了推國旅，交通部觀光局從二○一八年以來，數度動用觀光發展基金進行國旅補助，光去年就有擴大國旅暖冬遊、春遊、擴大國旅秋冬...

連三紅 9月出口創歷史次高

受到華為禁令拉貨、旺季需求帶動，9月出口307.1億美元，次於8月，為歷年單月次高，年增9.4%；第3季出口900.8億...

台灣40位億萬富豪 3產業致富

今年全球經濟受到新冠肺炎疫情衝擊，但億萬富豪的財富卻似乎不受影響，全球億萬富豪的財富創新高，台灣今年有四十位億萬富豪，財...

外銷陸港美 二位數成長

財政部昨（7）日公布最新出口統計，觀察各國市場，對中國大陸及香港、對美國出口表現最可圈可點。財政部統計處長蔡美娜表示，今...

台灣超級富豪 來自三產業

今年全球經濟受到新冠肺炎疫情衝擊，但億萬富豪的財富持續創新高，瑞銀與資誠聯合會計師昨（7）日共同發布全球億萬富豪調查報告...

疫情效應 拉大傳統創新差距

瑞銀與資誠《億萬富豪調查報告》調查發現，新冠肺炎疫情，拉開「傳統」與「創新與顛覆」億萬富豪財富差距。傳統富豪財富成長慢，...

水情拉警報 四地減壓供水

史上首次「豐水期」亮水情黃燈，經濟部昨（7）日召開今年下半年經濟部旱災緊急應變小組第一次工作會議，宣布桃園、新竹、苗栗及...

9月出口衝高 估10月兩好兩壞

受華為禁令拉貨、旺季需求帶動，九月出口三○七點一億美元，創史上次高，年增百分之九點四。展望未來，財政部昨表示，十月出口有...

政經私房話／林顯郎修族譜 遠至乾隆28年

宏碁大中華營運總部前總經理林顯郎退休後，除擔任全國電子獨立董事，傳承業界寶貴經驗外，退休後最在意的大事就是修族譜。他不停...

名人TALKS／貨幣與物價關係之謎（下）

上個世紀六十年代以來，貨幣學派的貨幣理論昭告世人：貨幣過多必然引發物價上揚。不只可由歷史上不少陷入高度物價膨脹的國家獲得...

億萬富豪的財富 跟經濟一樣V型反轉

受疫情影響，今年全球億萬富豪財富也跟全球經濟一樣呈「V型」反轉，據全球億萬富豪調查報告指出，今年疫情的最高峰的二月、三月...

央行副總裁兩度示警房市 業者：年底恐出招打房

中央銀行副總裁陳南光近日撰文指出，央行應留意資產價格泡沫，在房價上漲預期形成前超前部署。瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，陳南光近期已連續兩次發文示警，跡象顯示央行對這波房市熱已看不下去，新一波打房恐已山雨欲來。

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘低調赴美 幕僚這樣說

長榮集團組織人事調整 長榮海運董座由張衍義擔任

歷史高峰！疫情催生台灣富豪財富 多來自這兩個產業

史上首次10月減壓供水 水利署：14日轉亮水情黃燈

穩懋半導體將投資850億元設廠 進駐南科高雄園區

納智捷走輕資產路線 展開通路轉型計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。