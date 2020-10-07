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經濟部透露：近期將通過破百億投資大案

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部投資處7日舉辦2020台灣全球招商論壇，經濟部長王美花指出，受疫情影響，國際預測今年全球投資額恐衰退四成，不過，台灣表現仍算穩健，今年1到7月台灣的外人直接投資年增逾一成，目前投審會仍有超過1,000案待審，近期就可望通過一件破百億的投資大案，全年招商金額仍難以預估。

王美花表示，台灣今年前七月的外人直接投資金額達1,320.9億元，年增10.6%，但若累計至8月卻轉為衰退，但主因是去年8月有美光大手筆660億元投資大案，拉高基期所致；後續經濟部也將持續努力，盼台灣今年除了當防疫模範生，也能看到招商投資繳出好成績。

王美花說，2020年是深具挑戰的一年，台灣從防疫完善到企業紓困振興、刺激民間消費等都做得非常好，投資計畫也逐一落實中；唯一一點就是台灣的邊境管制稍微嚴格了，這部分也收到許多業界反映，經濟部將持續與指揮中心交換意見、滾動式檢討政策。

王美花表示，今年度共有三件較大外商投資案件，包括綠能巨擘丹麥沃旭投資約247億元，半導體設計盧森堡商達爾科技投資約133億元，以及記憶體製造商日本鎧俠株式會社投資82億元等。

此外，投審會近期預計將通過一件超過百億元的投資大案，目前正在審查程序中；累計還有超過1,000多案排隊待審，因此全年招商金額仍難以預估。

王美花指出，今年受疫情影響，各國經貿活動大受影響，按照國際預測，今年全球的投資活動恐下滑四成，而台灣今年以來的外人投資表現也連帶下滑，但相比國投資動能大幅衰退，台灣仍是商持續看好的投資潛力股。

王美花分析，台灣在全球半導體產業地位領先，產業生態系日益擴大，今年也持續吸引許多材料、設備等關鍵外商加碼投資，包括日本化學材料領導廠商三菱化學在苗栗設立新廠、異丙醇國際大廠德亞瑪擴增計畫並與台塑合資在高雄設立新廠。

以及日本密封元件廠商華爾卡南科路竹園區設立新廠、法商亞東工業氣體加碼台中、高雄、台南等地，德商默克也擴大在高雄路竹廠的化學氣相沉積材料製造等。

而台灣身為亞洲綠能發展先鋒，丹麥商沃旭、哥本哈根基礎建設、澳商麥格理、德商允能及日商JERA等離岸風電開發商在今年持續投資約607億元。

王美花 經濟部 疫情

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