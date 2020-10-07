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台電11月發行第4期無擔保普通公司債 創單期最大量

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

為推動綠能及開發電力，台電公司7日經常務董事會通過，預定於11月中、下旬發行2020年度第四期無擔保普通公司債128億元，分為5、7、10三種年期，各年期均為綠色債券且已取得中華民國證券櫃檯買賣中心綠色債券資格認可，將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。

台電指出，本期綠債128億元，創「台電單期綠債最大發行量，且首次全部年期均為綠債」的紀錄。

台電表示，從2017年首次發行綠色債券至今，已累計發行綠色債券計226.5億元（不含本期），為國內綠色債券發行金額最大的公司，加計本期發行總量可望突破350億元。

台電說明，本期綠債所募資金將投入包含有鯉魚潭水庫景山水力發電、湖山水庫小水力發電、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力發電、全台小水力發電第一及二期、澎湖低碳島風力發電、離岸風力發電第一及二期、小型再生能源發電第一期、風力發電第五期、太陽光電第二、四及五期、離岸風力發電加強電力網第一期、宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期等綠色投資計畫。

台電指出，本次公司債發行條件如下：

一、5年期無擔保普通公司債：利率0.45%發行新台幣40億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

二、7年期無擔保普通公司債：利率0.50%發行新台幣64億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

三、10年期無擔保普通公司債：利率0.56%發行新台幣24億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

四、本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。

公司債 台電 新台幣

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