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經濟部核准2家企業 擴大投資10億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（7）日通過台商「威技電器」及根留企業「二億企業」，二家共斥資逾10億元擴大投資台灣。經濟部表示，後續尚有近50家企業排隊待審。

經濟部指出，目前「投資台灣三大方案」已吸引672家企業超過1兆1,190億元投資，將創造9.4萬個本國就業機會，包括204家台商返台投資約7,885億元，帶來6.5萬個就業機會；87家根留企業投資約1,688億元，帶來1萬2,688個就業機會。

經濟部說明，威技電器集團長期以台灣接單、中國大陸製造模式外銷歐美，在台南永康科技工業區與廣東皆有生產據點，旗下除具備移動式空調及除濕機組裝線，亦投資壓縮機廠、熱交換器廠、注塑廠就近供應所需關鍵零組件，整體產品自製率達90%以上；主力客戶包含De'Longhi、Honeywell、GE、Sharp等知名家電品牌，尤其美洲已成為第二主力市場。

為因應貿易戰高額課稅衝擊與全球產業供應鏈重組，威技電器改變生產策略，將移動式空調之心臟—壓縮機自陸廠移回台灣生產。

經濟部表示，威技規劃投資5億元，於台南廠新增壓縮機智慧化產線與空調注塑線，提升移動式空調產能，進而強化全球競爭力，可新增56個本國就業機會。

此外，彈性織帶龍頭二億企業因應品牌客戶需求不斷增加，亟需擴充產能，將斥資超過5億元在彰化福興工業區建新廠，力推自動化與高質化，提升製程效能，以符合世界級客戶需求。

二億公司因應全球佈局與市場變化新建廠房，招募15名本國人才，新廠將逐步引進最先進智慧化織造設備，帶動產品全面升級。

經濟部 台商

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