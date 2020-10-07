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工總建議：檢討用電大戶綠電義務的合理性

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

根據工業總會最新出刊的10月《產業》社論指出，建議檢討用電大戶綠電義務的合理性，該社論並提出《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》應延後實施等四項建議。

工總表示，經濟部最近依據《再生能源發展條例》第12條第4項規定，預告訂定《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》，且於辦法中規範用電契約容量達5,000瓩以上電力用戶，必須負擔設置再生能源發電設備的義務，並應於公告後5年內，在用電場所或適當場所，自行設置再生能源發電設備、儲能設備或購買再生能源電力及憑證等達契約容量之10%，並以自發自用為原則。若未依前開規定辦理者，應向主管機關繳納代金，專供再生能源發展之用。

根據社論指出，雖然經濟部訂定「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」的目的，是在引導產業界用電大戶設置再生能源發電設備或購買綠電。但其中對於緩衝期、自發自用及再生源能義務計算方式等規範，產業界認為存有窒礙之處，因此提出四點建議：

一、考量受到新型冠狀肺炎疫情影響，短期間恐難恢復經濟榮景，為協助企業度過難關，建議《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》應延後實施；如果無法延後實施，則建議緩衝期應由5年延長為10年，讓企業有充裕的時間因應，並避免市場不當哄抬綠電價格、或提高發電設備建造價格弊端。

二、由於早期已設置再生能源設備者，已將發電量躉售給台電，且《再生能源發展條例》未規範企業設置再生能源須為自發自用，為避免已出租自有場地、或已自行設置再生能源設備的企業，因限制須自發自用，衍生融資、租約及躉購解約等問題，建議應允許早期已設置之再生能源設備，維持原經營型態（如出租屋頂或躉購）直接認列，無需調整為自發自用。

三、同一公司不同廠有不同的電號，基於設置條件、容量因數及減碳效果考量因素，應允許以同一公司合併查核再生能源義務的履行情形，以達鼓勵業者投資再生能源之目的。

四、用電大戶採繳納代金之計算公式，均係採用躉購費率，惟離岸風電之採購分為躉購及競標兩種費率，且躉購費率（依簽約年度不同，每度約5.1至5.8元不等）遠高於競標價格（每度2.2至2.5元不等）。因此，建議繳納代金計算公式有關離岸風電之價格，宜採躉購及競標價格均值作為計算基礎，較為合理，以免加重業者負擔，影響台灣產業競爭力。

最後，因經濟部預告的《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》，強制要求用電超過5,000瓩電力用戶，必須在5年內負擔契約容量10％再生能源義務，同時限定自發自用的做法，以及採用繳納代金的計算公式，不盡合理，應當給予適當彈性，並採納產業界之建議。

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