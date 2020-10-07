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台微體新冠肺炎新方案TLC19 獲澳洲核准進行臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台微體（4152）開發新冠肺炎（COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎）新方案TLC19，繼台灣之後，今（7）日再傳獲澳洲核准進行臨床試驗。

台微體表示，公司研發之TLC19羥氯奎寧微脂體吸入懸浮劑，已於6獲得衛生福部TFDA發函核准，同意試驗進行。

針對新冠肺炎（COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎）新方案TLC19，台微體再獲得澳洲人類研究倫理委員會（HREC）研究倫理及科學審查核准。

台微體總經理葉志鴻表示，澳洲擁有國際級生命科學及醫學研究水準，除有國際認可的藥品法規環境及絕佳效率優勢外，還能享有政府專業補助及福利。

對於TLC19這種急需時效性的專案，澳洲自然成為執行臨床試驗的另一理想所在地，而TLC19獲得HREC核准，更完成了澳洲臨床試驗報備(clinical trial notification,CTN)中最重要的一步。

此臨床一期、隨機、安慰劑對照之盲性試驗將評估單一劑量遞增的吸入式TLC19於30位健康受試者中的安全性、耐受性和藥動學。試驗數據將作為後續新冠肺炎患者的劑量推估基礎。

澳洲擁有多元文化，有助於蒐集不同受試者的資訊。另外，澳洲政府更設立有研發優惠計畫，提供臨床試驗至少40%的研發補助回饋。

根據市場現況，新冠肺炎疫情已經蔓延到世界各地。截至2020年10月6日，全球已累計報告逾3,536萬名確診個案，逾103萬名患者死亡。美國授予Gilead藥廠尚未上市的藥物瑞德西韋緊急使用授權以治療新冠肺炎住院之重症患者。五天瑞德西韋療程要價3120美元。Reporlinker估計，瑞德西韋將於2020年產生20億美元的銷售額，並以29.02%速度成長，於2023年達到42億美元。

澳洲 肺炎 台微體

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