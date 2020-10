開曼從歐盟稅務黑名單除名 資誠:：榜上還有12個地方

歐盟理事會6日決議將安哥拉和巴貝多加入歐盟稅務黑名單(EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes)。另一方面,在通過必要的改革以改善其稅制政策架構之後,開曼群島和阿曼從黑名單中排除。

資誠指出,安哥拉和巴貝多日前被「稅務透明與資訊交換全球論壇」(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes)發布的評鑑報告被降級至 「不符合(non-compliant)」和「部分符合(partially-compliant)」,因此歐盟理事會將其納入歐盟稅務黑名單。

在更新後,下列司法管轄區仍留在歐盟稅務黑名單中,包括美屬薩摩亞、安哥拉、巴貝多、斐濟、關島、帛琉,巴拿馬、薩摩亞、塞席爾、千里達和多巴哥、美屬維京群島和萬那杜。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇指出,雖然開曼成功脫離黑名單,但台商經常使用的免稅天堂地區如薩摩亞、賽席爾或巴貝多仍列在歐盟黑名單內,歐盟黑名單可能造成的影響包括:

1. 當這些公司是控股公司:若是沒有歐盟股東或是投資子公司,則沒有立即影響,如果有,子公司若分配股利,依據個別歐盟國家規定可能面對懲罰性扣繳稅,股東則可能面對受控外國公司規定需要對股利課稅。

2. 當這些公司是轉單公司或融資公司:若是沒有歐盟交易對象或是融資對象,則沒有立即影響,但是若有,交易對象公司依據個別歐盟國家規定可能面對費用無法抵扣。融資對象可能面對利息支付有懲罰性扣繳稅及費用無法抵扣的問題。

3. 當這些公司涉及任何交易或架構規劃,可能被要求依據歐盟法規(DAC 6)自動揭露給歐盟稅務機關,歐盟的自動揭露法規於今年7月1日後已開始施行。

4.為避免歐盟資金涉及洗錢與避稅嫌疑,歐盟也修訂金融法規,要求歐盟資金若透過黑名單地區進行投資或交易,必須進行嚴格審查或被禁止。金融機構基於反洗錢規定,也可能依據歐盟黑名單提高資金審查要求,甚至要求高風險帳戶關戶。

曾博昇提醒,受控外國公司法規(Control Foreign Company)可能在2022年後實施,除了從控股公司角度思考個別國家經濟實質法及歐盟黑名單的影響及如何遵法之外,也必須從集團整體稅務面向進行檢視及相關因應規劃。