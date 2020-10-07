開曼自租稅黑名單除名 KPMG: 台商不能掉以輕心

歐盟於6日更新租稅不合作國家名單，開曼群島（Cayman Islands）及阿曼（Oman）於黑名單中除名，蒙古及波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）也從觀察名單移除。不過，安圭拉（Anguilla）及巴貝多（Barbados）則被新增至租稅黑名單。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總林棠妮指出，雖然台商常用的開曼群島、BVI及百慕達三地均已從歐盟黑名單脫身，但伴隨著的是於經濟實質規範上的雷厲風行，這從其近年的頻繁修法便可見端倪。林棠妮提醒，BVI及開曼群島的經濟實質年度申報均將於年底到期，法令仍有些許未臻之處，但不少台商在因應策略上已大致塵埃落定，整體而言，建議企業宜採長遠之計，從整體供應鏈及功能配置上適度調整，達到既能兼顧經濟實質規範遵循，也能平衡稅務風險及全球業務經營策略。

KPMG稅務投資部協理任之恒提醒，除經濟實質規範外，台商也需留意其他地區的法令發展趨勢。以模里西斯為例，台商常用的離岸公司登記（Global Business License 2）將於2021年6月到期。當地公司必須於限期前申請更改型態為授權公司（Authorized Company），或辦理遷冊及清算程序。任之恒指出，如模里西斯公司有轉投資大陸或其他地區的情形，一旦進行以上變更，便可能牽一髮而動全身，衍生稅負成本。故此，台商務必及早規劃，從兩岸及國際租稅等角度綜合評估分析，研擬調整方案。