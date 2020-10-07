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藍委示警中天換照別成「誓死拔照」 NCC找三界學者聽證

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

中天新聞台換照聽證會將於10月26日舉行，立委今（7）日於立法院交委會質詢NCC主委陳耀祥時質疑，這是史上第一次為了電視台換照審查開聽證會，是否是因NCC有立場而「未宣判先公審」，也有立委要求聽證會鑑定人人選必須可受公評；陳耀祥指出，聽證會鑑定人將從傳播、法律、財經三界邀請專家學者。

中天新聞台衛廣執照將於今年12月11日到期，NCC委員會在第一次審查時，就決議召開「史上第一次換照聽證會」；根據NCC公布會議公告，議程將討論八大題，包括過去裁罰、內控機制、本案對於國家安全或公共秩序等面向，是否有正面或負面影響等。

陳耀祥今至立法院交委會進行業務報告，國民黨立委洪孟楷質疑，為中天新聞台開了「換照聽證會先例」，是一種「特別針對」，即使NCC強調依法有權決定電視台換照是否要召開聽證會，也沒有白紙黑字的召開門檻。他認為，NCC應該對所有電視台一視同仁，現在只對中天開聽證會，很容易讓人聯想有「未宣判先公審」的態度。

陳耀祥回應，電視台換照確實以「個案」審酌，召開聽證會的標準就是依照行政程序，而中天新聞台換照是「重大矚目案件」，其定義就是觀察媒體報導關注程度、過去6年間違規次數等，但沒有回答「程度的評斷標準」究竟為何。不過，陳耀祥強調，若對中天新聞台有特定立場，要蓄意針對，「為何要開聽證會？」他表示，開聽證會就是要讓各界廣泛參與和關心。

國民黨立委魯明哲質疑，NCC並未公布月底聽證會的「鑑定人」人選，陳耀祥表示，為防鑑定人承受外界壓力，因此不提前公開。陳耀祥會中受訪時說明，NCC將找傳播、法律、財經三界，對新聞台換照議題有涉獵的學者專家，並排除與中天有利害關係的人選，作為鑑定人，更表示歡迎各界會後對鑑定人人選公評檢驗。

魯明哲表示，希望NCC超然公正，「不要變成媒體促轉會，最後是在全面淨化、綠化、純化」；他指出，這不只是審一張執照，更是審台灣的民主自由，現在對中天標準已經與以往不同，希望別變成「我不同意你的說法，但我誓死拔掉你的執照」，民眾也會去比對NCC是否對不同電視台有差別待遇。

NCC 中天新聞

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