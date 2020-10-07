中部七縣市長站出來 齊聲反瘦肉精豬肉捍衛食安

「中台灣區域治理平台-七縣市首長會議」今(7)日登場，台中市長盧秀燕邀集所有縣市首長代表簽署「反空污共同聲明」及「反萊豬為食安把關共同聲明」，除齊力對抗空污，更堅持地方瘦肉精零檢出，捍衛民眾健康與豬農權益。

此外，七縣市也同步舉辦「出遊吧！觀光步道森遊會」行銷活動，推出大坑、新田等中部20條特色步道，邀民眾趁連假觀光體驗，抽汽車豐富大獎。

「中台灣區域治理平台-七縣市首長會議」今天在彰化縣政府登場，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、苗栗副縣長鄧桂菊齊聚一堂。

今年七縣市首長會議主題為「顧健康」：第一，共同反對含瘦肉精美豬進口，維護民眾健康與豬農權益；第二，反對中火未淘汰老舊燃煤機組，規劃再增新機組；第三，歡迎全國民眾於國慶假期到七縣市20條健康步道，一起散心旅遊顧健康。

王惠美表示，七縣市以民生為主要議題，反空汙立場一致，共同反對萊克多巴胺進入國內，維護民眾健康；另受疫情影響，中部各縣市為推展觀光，共同行銷20條特色步道，舉辦四重抽抽獎活動，邀請全國民眾共襄盛舉。

林明溱提到，七縣市治理平台已舉辦兩年，合作事項與成果有目共睹，比如中部養豬業非常多，萊克多巴胺進口對地方打擊甚大，地方堅決反對進口。另中火新增機組，影響中部七縣市空品，南投縣肺癌檢出更是全台第一，盼向中央發聲，維護空品。

楊文科表示，國人健康最重要，地方首長堅決反對萊克多巴胺、拒絕美豬美牛，也堅持維護空氣品質，今日透過記者會，地方攜手合作，拚觀光商機，創造就業機會，歡迎民眾出外遊玩。

張麗善說明，雲林為養豬大縣，縣府從飼料廠到末端銷售平台堅持一律零檢出，並推出健康豬肉聯盟，提供產地直送服務。另針對觀光旅遊，則跨越濁水溪推出海陸深度旅遊，規劃雲林縣、彰化縣兩地遊程，邀請旅客見證宗教勝地風光。

黃敏惠表示，新竹縣、雲林縣、嘉義市自去年加入治理平台後，縣市只有合作不分藍綠，以民生議題為依歸，中部縣市今年治理空污成效卓著，對於台電新增機組，希望中央不要忽略民意，還給大家乾淨的環境，讓下一代健康成長。

鄧桂菊則說，今年透過治理平台議題小組，推動經濟發展策略，此次聯合推出20條觀光步道，涵蓋中部七縣市，各有不同特色魅力，歡迎民眾踴躍參與中大獎。

這次「出遊吧！觀光步道森遊會」聯合行銷，推出七縣市20條特色步道，自10月9日起至12月31日止，民眾體驗登山步道，並與打卡牆拍照上傳至活動網站，即可參加四重抽活動。

獎品包含汽車1台、美利達自行車6台、8,000元歐都納提貨券10名及市值300元的七縣市特色禮品，總獎項計717份。

特選的20條步道，包括台中市「大坑10號登山步道、新田登山步道、鰲峰山步道」、彰化縣「八卦山天空步道、藤山步道、十八彎古道」、新竹縣「大崎棟桐花步道、飛鳳山步道、鳳崎落日登山步道」、嘉義市「蘭潭後山步道」。