快訊

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

中部七縣市長站出來 齊聲反瘦肉精豬肉捍衛食安

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
七縣市也同步舉辦「出遊吧！觀光步道森遊會」，推出中部20條特色步道，邀民眾趁連假觀光體驗，抽汽車豐富大獎。記者宋健生/攝影
七縣市也同步舉辦「出遊吧！觀光步道森遊會」，推出中部20條特色步道，邀民眾趁連假觀光體驗，抽汽車豐富大獎。記者宋健生/攝影

「中台灣區域治理平台-七縣市首長會議」今(7)日登場，台中市長盧秀燕邀集所有縣市首長代表簽署「反空污共同聲明」及「反萊豬為食安把關共同聲明」，除齊力對抗空污，更堅持地方瘦肉精零檢出，捍衛民眾健康與豬農權益。

此外，七縣市也同步舉辦「出遊吧！觀光步道森遊會」行銷活動，推出大坑、新田等中部20條特色步道，邀民眾趁連假觀光體驗，抽汽車豐富大獎。

「中台灣區域治理平台-七縣市首長會議」今天在彰化縣政府登場，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、苗栗副縣長鄧桂菊齊聚一堂。

今年七縣市首長會議主題為「顧健康」：第一，共同反對含瘦肉精美豬進口，維護民眾健康與豬農權益；第二，反對中火未淘汰老舊燃煤機組，規劃再增新機組；第三，歡迎全國民眾於國慶假期到七縣市20條健康步道，一起散心旅遊顧健康。

王惠美表示，七縣市以民生為主要議題，反空汙立場一致，共同反對萊克多巴胺進入國內，維護民眾健康；另受疫情影響，中部各縣市為推展觀光，共同行銷20條特色步道，舉辦四重抽抽獎活動，邀請全國民眾共襄盛舉。

林明溱提到，七縣市治理平台已舉辦兩年，合作事項與成果有目共睹，比如中部養豬業非常多，萊克多巴胺進口對地方打擊甚大，地方堅決反對進口。另中火新增機組，影響中部七縣市空品，南投縣肺癌檢出更是全台第一，盼向中央發聲，維護空品。

楊文科表示，國人健康最重要，地方首長堅決反對萊克多巴胺、拒絕美豬美牛，也堅持維護空氣品質，今日透過記者會，地方攜手合作，拚觀光商機，創造就業機會，歡迎民眾出外遊玩。

張麗善說明，雲林為養豬大縣，縣府從飼料廠到末端銷售平台堅持一律零檢出，並推出健康豬肉聯盟，提供產地直送服務。另針對觀光旅遊，則跨越濁水溪推出海陸深度旅遊，規劃雲林縣、彰化縣兩地遊程，邀請旅客見證宗教勝地風光。

黃敏惠表示，新竹縣、雲林縣、嘉義市自去年加入治理平台後，縣市只有合作不分藍綠，以民生議題為依歸，中部縣市今年治理空污成效卓著，對於台電新增機組，希望中央不要忽略民意，還給大家乾淨的環境，讓下一代健康成長。

鄧桂菊則說，今年透過治理平台議題小組，推動經濟發展策略，此次聯合推出20條觀光步道，涵蓋中部七縣市，各有不同特色魅力，歡迎民眾踴躍參與中大獎。

這次「出遊吧！觀光步道森遊會」聯合行銷，推出七縣市20條特色步道，自10月9日起至12月31日止，民眾體驗登山步道，並與打卡牆拍照上傳至活動網站，即可參加四重抽活動。

獎品包含汽車1台、美利達自行車6台、8,000元歐都納提貨券10名及市值300元的七縣市特色禮品，總獎項計717份。

特選的20條步道，包括台中市「大坑10號登山步道、新田登山步道、鰲峰山步道」、彰化縣「八卦山天空步道、藤山步道、十八彎古道」、新竹縣「大崎棟桐花步道、飛鳳山步道、鳳崎落日登山步道」、嘉義市「蘭潭後山步道」。

苗栗縣「仙山登山步道、火炎山南鞍古道、馬那邦山登山步道」、南投縣「竹山瑞龍瀑布步道、信義鄉雙龍瀑布天時棧道、埔里虎頭山鯉魚潭登山步道、鹿谷長源圳生態步道」、雲林縣「雙尖步道（大尖山與二尖山）、萬年峽谷步道、杉林步道」。

中部七縣市長共同反對含瘦肉精美豬進口，維護民眾健康與豬農權益。記者宋健生/攝影
中部七縣市長共同反對含瘦肉精美豬進口，維護民眾健康與豬農權益。記者宋健生/攝影

美豬 美牛

延伸閱讀

北市7國小菜單宣揚瘦肉精 教育局要求重印

校園禁瘦肉精食材提案遭封殺 民團籲制定法令罰則

中部7縣市首長攜手 反瘦肉精美豬、抗空污

中台灣七縣市反萊豬 林明溱：中央應等美國大選再決定

相關新聞

何志偉提美豬總量管制 蔡英文不語、中常委勸阻

立法院最快下周排審開放含萊劑美豬的行政命令，藍綠全員備戰。民進黨立委何志偉今天在中常會卻提出「建請美豬進口數量控管，緩解...

陳吉仲不滿人身攻擊 林為洲再批無恥

國民黨立法院黨團總召林為洲上午在立法院經濟委員會質詢農委會主委陳吉仲時，直指他對美豬態度反覆，簡直無恥；陳吉仲表示無法接...

【重磅快評】當台灣豬肉的黃金標章注入綠色價值

農委會主委陳吉仲昨天親自主持「台灣豬識別標章」的徵選頒獎典禮，陳吉仲宣稱，開放業者今年11月開始申請，明年起正式推廣，所...

農委會「政策行銷費」惹議 監委要查了

監察委員陳景峻今天表示，農委會去年才爆出買網軍行銷、今年又有「科學人」廣告爭議，且今年政策行銷費用高達新台幣8000多萬...

監察院糾正農委會廣宣未列「專項」陳吉仲：新年度已改

農委會在「科學人」雜誌刊登萊克多巴胺美豬引起爭議，監察院在今年5月就提出調查報告，要求農委會需要用「專項」方式編列預算，...

藍反萊克多巴胺美豬 北市議會黨團：中央放水北市把關

台北市議會國民黨團下午舉行記者會，反對含萊克多巴胺美豬外，針對國民黨立委林奕華提案要求嬰幼兒托嬰機構瘦肉精零檢出，卻不敵...

校園禁瘦肉精食材提案遭封殺 民團籲制定法令罰則

明年元月將開放含萊克多巴胺美豬進口，近日國民黨立委提案要求落實「源頭管理」，要求各級學校膳食禁用含瘦肉精美豬及加工品並要...

民進黨中常會 何志偉提美豬進口數量控管

立法院最快下周排審開放含萊劑美豬的行政命令，民進黨立委何志偉表示，他將於今天的社福衛環委員會提出書面質詢，建請美豬進口數...

萊豬文宣竟進入北市7國小 北市教育局：確實不恰當

含萊克多巴胺美豬還沒入台，國民黨今踢爆，北市國小營養午餐菜單背面卻出現「萊豬宣傳單」，且隻字未提瘦肉精對人體危害，質疑是...

百億養豬基金分配金額曝光！ 屠宰場冷鏈升級占最多

政府開放萊克多巴胺豬肉進口，農委會主委陳吉仲說，時空環境背景已經不同，現在開放對對國內養豬產業影響有限，且推出百億養豬基...

中台灣七縣市反萊豬 林明溱：中央應等美國大選再決定

中台灣區域治理平台首長會議今天在彰化縣政府舉行，七縣市首長會後發布共同聲明，都表達反對萊克多巴胺美豬進口，捍衛鄉親健康，...

力爭0到2歲托育禁用萊劑豬 蔣萬安提案遭圍剿

立委蔣萬安提出居家保母、托嬰中心應比照各級學校、課後安親班等皆要求採用本土豬肉，卻立即引發爭議，立委蘇巧慧、莊競程、陳瑩...

熱門新聞

若中共武力犯台 龐培歐：美將採一切行動緩解區域緊張

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

史上頭一遭！立院報告資料未齊全延宕 陳吉仲臉色鐵青

嚴德發證實教召改一年一訓 後備旅將擴編由作戰區編管

俄羅斯鋼琴家來台居檢耍特權不用14天？ 指揮中心回應了

新聞眼／藍拆穿西洋鏡 綠將計就計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。