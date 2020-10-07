快訊

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

疫情擋不了資產攀高峰速度 台灣今年有40位億萬富豪

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

新冠肺炎移情改變了全世界，也造就了更多的億萬富豪，「2020瑞銀/資誠億萬富豪調查報告：乘風破浪Riding the Storm」發布億萬富豪報告，結果發現全球億萬富豪的財富在今年7月創下歷史新高，資產價格V型反彈的走勢下，全球億萬富豪的總值達10.2兆美元，富豪人數總計2189人 ，台灣則有40位億萬富翁上榜。

亞太地區億萬富豪最多，共有831位，占全球億萬富豪人口38％。今年4月初到7月底，亞太地區億萬富豪的財富反彈了36％，達3.3兆美元，顯示出經濟復甦的進展。

中國大陸共有415位億萬富豪，創歷史新高，其財富總值達1.7兆美元，與2018年相比成長了71％。而截至2020年4月初，中國大陸億萬富豪的財富在過去十年成長了近九倍，美國億萬富豪的財富僅成長一倍。

台灣40位億萬富豪男性居多，女性則占二成，他們財富總額達918億美元 ，與大陸億萬富豪不同的是，大陸幾乎所有（98％）的億萬富豪都是白手起家，比例為亞太地區之首，台灣億萬富豪白手起家的占67％。

疫情讓億萬富豪的財富排行重新洗牌，健康醫療業的億萬富豪財富在此期間成長了10.2％，新科技的迅速應用也使得科技和實業領域億萬富豪的財富分別成長了0.8％和4.8％。

原物料和房地產業億萬富豪的損失最大，他們的財富總值分別下降了17.8 ％和16.6％，反映了商品價格和房地產事業價值的下跌。

房地產

延伸閱讀

40位台灣富豪手握2.6兆元 醫療、不動產新銳入榜

歷史高峰！疫情催生台灣富豪財富 多來自這兩個產業

瑞銀：香港億萬富豪減少3%至65人

市值拚5,000億元？外資挺聯電 目標價喊上45元

相關新聞

年輕主管帶不動資深部屬？調查：職場老少配最多達1/3

104人力銀行人資長鍾文雄今（7）日指出，「不喜歡主管的領導風格」居轉職因素「人際關係」之首，職場也常見新世代被拔擢為年...

水情亮黃燈 下周三起台中實施自來水減壓

經濟部今（7）日召開下半年旱災經濟部緊急應變小組第一次工作會議，由於今年至今無颱風侵台，且據中央氣象局預測，受反聖嬰現象...

歷史高峰！疫情催生台灣富豪財富 多來自這兩個產業

新冠肺炎疫情反催生更多億萬富豪問世！根據瑞銀與資誠今（7）日公布億萬富豪調查報告，發現2020年7月底，台灣相較去年新增...

前瞻預算變化大 龔明鑫：依計畫進度調整項目

國民黨立委曾銘宗質疑前瞻計畫執行時程才過1/3，內容卻大幅改變，理由為何。國發會主委龔明鑫說，預算需要核實編列，在前階段...

桃、竹、苗及台中減壓供水 14日起水情轉黃燈

水情吃緊！經濟部今（7）日宣布桃園、新竹、苗栗及台中供水區水情燈號將於10月14日起由水情提醒綠燈轉為實施自來水減壓供水...

史上首次10月減壓供水 水利署：14日轉亮水情黃燈

史上首次10月亮水情黃燈！經濟部今（7）日召開今年下半年旱災經濟部緊急應變小組第一次工作會議，宣布為因應明年用水需求，「...

我們該做的不能只有調漲保費 一窺「健保」背後3大危機

腎功能確實下降到透析治療（洗腎）的標準了⋯⋯，但不對，仔細檢視過去的惡化速度和去年底的數值，明明還可以撐個四年，怎麼退得這麼快？」診間裡，嘉義長庚醫院腎臟科醫師董淳武端詳著病歷，陷入沉思；滿臉無助的病患茫然地問：「真的沒辦法了嗎？」

農委會開放陸上養殖移工 漁民開心缺工人力荒有解了

漁村人口外流、老化、缺工，衝擊養殖漁業發展，嘉義縣立委蔡易餘爭取開放陸上「養殖漁業」申請外籍移工，農委會公告同意申請，漁...

美中貿易戰效應 我國外銷陸港市況也熱

針對美中貿易戰最新局勢，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，對美出口規模屢創新高是事實，不過在美中貿易戰的框架之下...

台商回流設廠 對美出口金額拚連三年創高

美中貿易戰來到新高峰，也為台美貿易創造前所未有的佳績，據財政部與經濟部預計，台灣對美出口值不僅在過去兩年連續創新高，今年...

觀光基金 明年擬舉債

觀光發展基金因連年撒幣，加上疫情衝擊，收入大減，卻需支援紓困、振興和擴大國旅補助方案，今年底將要見底，為維護基金明年正常...

名人TALKS／貨幣與物價關係之謎（上）

各國中央銀行通常以維持物價穩定為首要任務，在物價無上揚之虞時，方轉以提高就業、協助經濟成長為政策目標。此處所謂的「物價」...

熱門新聞

台積電上班「輪班到死」？同業點破：程度等於看到的上班文化

友達攻綠電 擴建太陽能電廠

輝達造超級電腦 台積進補

鴻海創辦人郭台銘低調赴美 幕僚這樣說

楊金龍防線失守 台幣衝上28字頭

友達彭双浪談急單 客戶電話非常多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。