疫情擋不了資產攀高峰速度 台灣今年有40位億萬富豪

新冠肺炎移情改變了全世界，也造就了更多的億萬富豪，「2020瑞銀/資誠億萬富豪調查報告：乘風破浪Riding the Storm」發布億萬富豪報告，結果發現全球億萬富豪的財富在今年7月創下歷史新高，資產價格V型反彈的走勢下，全球億萬富豪的總值達10.2兆美元，富豪人數總計2189人 ，台灣則有40位億萬富翁上榜。

亞太地區億萬富豪最多，共有831位，占全球億萬富豪人口38％。今年4月初到7月底，亞太地區億萬富豪的財富反彈了36％，達3.3兆美元，顯示出經濟復甦的進展。

中國大陸共有415位億萬富豪，創歷史新高，其財富總值達1.7兆美元，與2018年相比成長了71％。而截至2020年4月初，中國大陸億萬富豪的財富在過去十年成長了近九倍，美國億萬富豪的財富僅成長一倍。

台灣40位億萬富豪男性居多，女性則占二成，他們財富總額達918億美元 ，與大陸億萬富豪不同的是，大陸幾乎所有（98％）的億萬富豪都是白手起家，比例為亞太地區之首，台灣億萬富豪白手起家的占67％。

疫情讓億萬富豪的財富排行重新洗牌，健康醫療業的億萬富豪財富在此期間成長了10.2％，新科技的迅速應用也使得科技和實業領域億萬富豪的財富分別成長了0.8％和4.8％。

原物料和房地產業億萬富豪的損失最大，他們的財富總值分別下降了17.8 ％和16.6％，反映了商品價格和房地產事業價值的下跌。