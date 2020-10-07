年輕主管帶不動資深部屬？調查：職場老少配最多達1/3

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經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
104人力銀行人資長鍾文雄指出，年輕世代不愛聽資深世代「我吃的鹽比你吃的米還多」、「我走過的橋比你走過的路還多」，資深世代不信任年輕世代具有操控全局的能力。 報系資料照／記者胡經周攝影
104人力銀行人資長鍾文雄指出，年輕世代不愛聽資深世代「我吃的鹽比你吃的米還多」、「我走過的橋比你走過的路還多」，資深世代不信任年輕世代具有操控全局的能力。 報系資料照／記者胡經周攝影

104人力銀行人資長鍾文雄今（7）日指出，「不喜歡主管的領導風格」居轉職因素「人際關係」之首，職場也常見新世代被拔擢為年輕主管之後卻帶不動資深部屬的管理議題。根據104人力銀行最新完成的《員工C.E.O.調查》，平均每三位50~59歲員工就有一位比直屬主管資深；這些資深員工最買單30~39歲年輕主管的「授權」、最認同40~49歲年輕主管的「公平性」。

交叉受訪者的世代與職級，結果發現，五年級生(50~59歲)的員工，有28.5%其直屬主管為六年級生(40~49歲)，有6.3%其直屬主管為七年級生(30~39歲)，合計34.8%的五年級生其直屬主管比自己年輕。六年級生(40~49歲)的員工，有9.5%其直屬主管為七年級生(30~39歲)，有3.4%其直屬主管為八年級生(20~29歲)，合計12.9%的六年級生其直屬主管比自己年輕。

104人力銀行《員工C.E.O.工作價值認知調查報告》發現，若員工為五年級生(50~59歲)，當直屬主管是六年級生(40~49歲)、比自己小十多歲時，五年級員工較認同六年級直屬主管的「公平性」；若員工為五年級生的直屬主管是七年級生(30~39歲)、比自己小二十多歲時，五年級員工較認同七年級直屬主管的「授權」。若員工為六年級生(40~49歲)，當直屬主管是七年級生(30~39歲)、比自己小十多歲時，六年級員工較認同七年級直屬主管的「授權」。

反之，目前職場最常見的資深世代領導中生代或年輕世代，不論員工是幾年級，對於五年級生(50~59歲)直屬主管，最認同高年級的「經驗分享」，資深世代be a giver(給予者)正在職場發生。

鍾文雄表示，整體來說，年輕世代不愛聽資深世代「我吃的鹽比你吃的米還多」、「我走過的橋比你走過的路還多」，資深世代不信任年輕世代具有操控全局的能力，若能對準雙方需求，世代隔閡縮小，有助職場安定。

104人力銀近日完成2020年《員工C.E.O.工作價值認知調查報告》(Comprehensive Employee Observation)，於2020年3月5日~31日針對求職會員進行網路調查，合計回收1,743份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.35%。

根據104人力銀行最新完成的《員工C.E.O.調查》，平均每三位50~59歲員工就有一位比直屬主管資深；這些資深員工最買單30~39歲年輕主管的「授權」、最認同40~49歲年輕主管的「公平性」。 圖／104人力銀行提供
根據104人力銀行最新完成的《員工C.E.O.調查》，平均每三位50~59歲員工就有一位比直屬主管資深；這些資深員工最買單30~39歲年輕主管的「授權」、最認同40~49歲年輕主管的「公平性」。 圖／104人力銀行提供

職場 人力銀行 上班族

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