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桃、竹、苗及台中減壓供水 14日起水情轉黃燈

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部今（7）日召開109年下半年旱災經濟部緊急應變小組第一次工作會議，由次長曾文生主持，邀集中央氣象局、農業委員會、科技部、地方政府及相關單位討論水情，為審慎因應明年用水需求，經濟部宣布，桃園、新竹、苗栗及台中供水區水情燈號將於10月14日起由水情提醒綠燈轉為實施自來水減壓供水黃燈。 圖／經濟部提供
經濟部今（7）日召開109年下半年旱災經濟部緊急應變小組第一次工作會議，由次長曾文生主持，邀集中央氣象局、農業委員會、科技部、地方政府及相關單位討論水情，為審慎因應明年用水需求，經濟部宣布，桃園、新竹、苗栗及台中供水區水情燈號將於10月14日起由水情提醒綠燈轉為實施自來水減壓供水黃燈。 圖／經濟部提供

水情吃緊！經濟部今（7）日宣布桃園、新竹、苗栗及台中供水區水情燈號將於10月14日起由水情提醒綠燈轉為實施自來水減壓供水黃燈，其餘地區水情尚屬正常，同時請科學園區及工業園區持續加強自主節水5%，農業部門則持續以加強灌溉管理節水。

經濟部今日召開109年下半年旱災經濟部緊急應變小組第一次工作會議，由政務次長曾文生主持，邀集中央氣象局、農業委員會、科技部、地方政府及相關單位討論水情。經濟部表示，依據中央氣象局預測，受反聖嬰現象影響明年春雨可能偏少，應審慎因應明年用水需求。

曾文生指出，自1964年以來今年首次無颱風侵台，且 6~9月水庫集水區為歷史平均值2~6成，尤其桃園至嘉義水庫集水區降雨量更為歷史有紀錄來最低，雖桃園、新竹、苗栗、台中自9月16日轉為水情提醒綠燈，但水利署提前於7月起部署應變，每二周召開會議加強調配水源、水庫總量管制出水、加強農業灌溉節水及滾動檢討各項供水策略，由翡翠水庫南送支援板新地區每日72萬噸，台南地區曾文、烏山頭及南化水庫聯合運用，以維持南化水庫滿水位，在各單位努力調度節水管控下，共節水2.8億噸，跨區調度1.1億噸，民生產業維持正常供水，農業二期稻作南部灌區應可順利收成，中部以北灌區持續依水情滾動檢討。

曾文生表示，今日會議中經濟部與農委會、科技部、各相關縣市政府等單位充分討論，由於石門、寶山-寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫蓄水率較歷史同期偏低，依據中央氣象局預估近期降雨仍有高度不確定性，明年反聖嬰影響春雨可能偏少，考量至明年枯水期結束前仍有相當長的時間，需逐步加大抗旱力道審慎因應。因此，經濟部決定於一周後，自10月14日起將桃園、新竹、苗栗及台中供水區水情燈由綠燈調整為黃燈，實施自來水減壓供水措施，由自來水公司於夜間23時至隔日早上5時減壓供水，並通知行政機關及國營事業停止以自來水用於轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

水利署副署長王藝峰補充說明，自來水減壓供水措施對一般用水戶影響不大，已要求自來水公司於高地或管末地區安排水車及供水站降低影響，地方縣市政府也會開放水資源回收中心或公共污水處理廠放流水供次級用水使用，但為穩定未來枯水期用水需求，需要中央、地方及全體民眾共體時艱，籲請國人配合積極節水。

南化水庫 經濟部

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