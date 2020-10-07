2020台灣國際智慧能源週將登場 估逾500攤位展出

由 SEMI 與 TAITRA 外貿協會聯手舉辦全台規模最大、最具指標性的再生能源展「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」將於10月14日至16日在台北南港展覽館一館盛大舉行，展覽主題聚焦太陽能、風能及智慧儲能，展出超過 500 個攤位，提供國內產業鏈最前瞻的能源解決方案。三天展會預計吸引 10,000 以上人次業者買主參觀採購，為國內最佳綠能政策與產業技術交流平台。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI 長期以來在台灣能源轉型的路上一路積極參與，台灣國際智慧能源週主題不僅涵蓋太陽光電及離岸風電等大家耳熟能詳的綠色能源，更包括氫能、燃料電池及智慧儲能等項目，集結再生能源產業鏈業者買主與技術專家共襄盛舉，力求完整呈現台灣綠能產業的創新發展動力。而 SEMI 也強力鏈結政府與產業間的綠能政策與技術交流，協助台灣擘劃更完整、更前瞻的能源產業藍圖，達到企業與環境永續雙贏。

今年經濟部能源局主辦的「再生能源週」將再度與「台灣國際智慧能源週」同期同地展出，呈現地方綠能政策推動成果；展期間亦舉辦「離岸風電人才培育暨水下科技趨勢論壇」、「太陽光電高峰論壇」、「國際太陽光電技術論壇」、「氫能產業發展趨勢論壇」、「全球綠色供應鏈高峰論壇」、「智慧儲能系統整合論壇」等 15 場專業論壇促進產業交流。

為落實能源轉型，達成2025年再生能源發電量占比達20%目標，行政院在105年通過「綠能科技產業創新推動方案」，同時也是「5+2」產業創新之一環，希望以推動綠能科技產業，成為台灣能源轉型及驅動經濟發展的新引擎。