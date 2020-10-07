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經濟部招商引資不間斷 王美花：拚年底交出好成績

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

2020台灣全球招商論壇於今（7）日登場，而關於今年1~8月招商負成長一事，經濟部王美花表示，今年1~7月其實還比去年成長10%，但1~8月的統計確實比去年減少，但那是因為去年8月有一個記憶體大廠美光科技（Micron Technology）660億的重大投資個案，且即使如此，今年8月單月份的投資額仍是歷來第三高。

王美花強調，關於全年招商投資額部分，目前經濟部都在努力進行當中，希望到年底，可以看到好成績可以呈現給大家。至於是否集中在半導體？王美花則表示，由於尚未定案，因此這部分不方便透露。

王美花進一步指出，今年也有幾個大案子，像是丹麥商沃旭增資大彰化東南離岸風力發電新台幣169.7億元、大彰化西南離岸風力發電新台幣78.4億元，以及日商鎧俠株式會社（原名稱為東芝記憶體株式會社），增資台灣鎧俠新台幣82.2億元，並轉投資建興儲存科技，還有盧森堡商 DIODES TAIWAN S.A R.L.增資台灣達爾科技新台幣133億元，並轉投資敦南科技，集中在綠能、半導體和記憶體。

此外，王美花也透露，今年外商投資綠能風電確實帶非常強的成長動能，而下一個階段的區塊開發大家確實也都很關心，有很多新的外資也想要參與，能源局10月會在再辦一次說明會，並於年底前公告區塊開發的相關規則。

王美花表示，很多外資都很期待，經濟部也希望在離岸風電開發這部分能穩步成長，也讓大家知道要如何進行相關的投資。

經濟部表示，在此波國際經濟情勢變局下，台灣對智慧財產權、資安保護及產業彈性特色，凸顯了台灣具信賴、有韌性的新價值，則正是國際大廠在數位科技發展上，首重的夥伴關係價值，如美光選擇以台灣為DRAM卓越製造中心，台中A3廠預計將於2021年第1季啟用，未來在台將著重新世代技術的開發。另，Google今年也加碼在雲林購地將設立第3座資料中心。

此外，還有許多指標廠商看中台灣產業聚落完整、人才素質優異及市場前景，增加在台投資，如全球第4大工業機器人廠商之一的日商安川電機在中科園區興建技術服務及機器人展示中心、全球最大網路內容廣告平台美商Taboola將在台設立研發中心、美商3M楊梅廠增設高階精密產品生產線等，另有不少半導體相關外商考量企業布局因素，不願對外揭露投資計畫，經濟部尊重其意願但均充分掌握該等投資計劃，並持續提供相關協助與服務。

新台幣 王美花 經濟部

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