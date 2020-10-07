經長證實「水情吃緊」 水利署說明最新供水情勢

水情吃緊！經濟部長王美花今（7）日表示，今年台灣確實沒有颱風進來，不過水利署已從7月13日便開始關注，也跟跨部會進行討論，後續將採取的一連串水情調度和節約能源措施，水利署將於下午召開「最新供水情勢說明」記者會。

王美花指出，今年在颱風沒有進來的情況下，確實西部水庫的水情下降非常多，目前的情形是桃園以南到嘉義，水庫的水情比較緊張，有些水庫的蓄水率只有去年的六成，有的甚至只有二成。

不過，王美花表示，由於水利署從7月即開始進行水情調度，這部分約節省了約1億噸，節約能源也約有逾2億噸的成果，而關於工業用水、民生用水，以及農業用水部分將採取什麼措施因應，水利署在跟相關單位討論之後，會逐步跟大家來說明。