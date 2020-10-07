有機栽培面積逐年增加 今年兩位數成長
近年隨國人重視食安及生態問題，超市販賣有機農作物增加，有機農業漸受重視，有機栽培面積逐年增加，主計總處指出，今（109）年8月底達10,374公頃，較上年同月底增1,216公頃或13.3％。
有機栽培面積逐年增加，105年底至108年底平均年增12％，105年栽培面積是6,784公頃，今年8月栽培面積約是105年的1.5倍。
投入有機栽培之農戶數也是逐年增加，105年有2,932戶，今年8月底計3,986戶。
農作物方面，有機栽培面積以水稻最多，8月底種植面積3,247公頃，其次是蔬菜，栽培面積3,098公頃，水果排第三，種植面積1,775 公頃，三者合占有機栽培面積的78.3％。
有機栽培區域主要分布於東部及南部，花蓮縣有2,547公頃居冠，高雄市1,033公頃排第二，接下來依次是屏東縣、台東縣、南投縣及台南市，上述六縣市有機栽培面積占全體的六成六。
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