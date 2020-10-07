農委會開放陸上養殖移工 漁民開心缺工人力荒有解了

漁村人口外流、老化、缺工，衝擊養殖漁業發展，嘉義縣立委蔡易餘爭取開放陸上「養殖漁業」申請外籍移工，農委會公告同意申請，漁業署至今接獲嘉義縣3件申請案，還在審核中，養殖漁民開心缺工可望解決，卻擔憂成本增加，漁業收益減少，請不起移工。

蔡易餘說，養殖漁業長期存在人力老化問題，以及缺工問題，他持續向漁業署溝通面臨時代的轉型，嘉縣許多養殖漁業需要長期穩定的外籍移工人力，才能維持生計，漁業署聽到漁民的心聲後，近期拍板定案，開放陸上養殖漁業引進外籍移工，希望移工開放，能將原來老舊漁村轉化為新漁村雇工型態。

依農委會公告，開放申請外籍移工，雇主應是陸上魚塭養殖漁業，核配比例35%，基本工資2萬3800元，以及勞健保費用2800元，就業安定費2千元，提供住宿，勞動條件薪資、特例休、請假適用勞動法規。

嘉義縣養殖業以虱目魚、烏魚、台灣鯛、鱸魚、草蝦白蝦、龍虎石斑魚苗等大宗，漁民說，外籍移工引進有助解決漁村人力荒，但人事成本增加，要供應移工食宿，漁業收益要增加才有辦法增人。嘉義區漁會總幹事張正義說，養殖缺工屬季節性，引進移工風險高，不需人力季節仍要負擔用人開銷，且養殖漁種單價不高。