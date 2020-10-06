台微體新冠肺炎新方案TLC19一期臨床 獲TFDA同意執行

台微體（4152）今（6）日宣布，該公司開發的新冠肺炎（COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎）新方案TLC19，已通過衛福部食品藥物管理署（TFDA）審查，可在台灣進入一期人體臨床試驗，正式宣告台微體跨入新冠肺炎用藥的開發。

台微體表示，公司研發之TLC19羥氯奎寧微脂體吸入懸浮劑，已於獲得TFDA發函核准，同意試驗進行。

台微體將以此試驗數據與TFDA和財團法人醫藥品查驗中心（CDE）進行COVID-19專案法規科學輔導諮詢，並依據與法規單位討論結果加速進入新冠肺炎患者之二期臨床試驗。

根據市場現況，新冠肺炎疫情已經蔓延到世界各地。截至2020年10月6日，全球已累計報告逾3,536萬名確診個案，逾103萬名患者死亡。美國授予Gilead藥廠尚未上市的藥物瑞德西韋緊急使用授權以治療新冠肺炎住院之重症患者。五天瑞德西韋療程要價3120美元。Reporlinker估計，瑞德西韋將於2020年產生20億美元的銷售額，並以29.02%速度成長，於2023年達到42億美元。