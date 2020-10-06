台泥彰濱風電二期環評 須補件再審

台泥（1101）攻綠電，將於彰濱工業區的台泥綠能公司廠址約20公頃土地，設置三座陸域風力機組，最大總裝置容量不超過12MW（百萬瓦），環保署今（6）日召開專案小組會議，首度初審此案，要求台泥綠能補充電磁波影響評估、考量鄰近開發行為等資料後，年底前補件再審。

台泥綠能表示，綠色能源發展是未來驅動經濟發展的新引擎，政府也致力達2025年再生能源發電占比20%的能源轉型目標。而彰化沿海地區風力資源豐富，適合風電建置，且彰縣府也大力配合政策，營造投資開發有利環境，因此台泥綠能響應政策，將於彰濱工業區設置三座風力陸域風機。

台泥綠能表示，原本規劃設置五座風機，不過在參考環評委員書面意見及台電電力系統衝擊檢討後，決定縮減至三座風機，總裝置容量最大不超過12MW。

環評委員關注，原本台泥綠能在彰濱工業區已有兩座風機，希望補充既有風機與新增風機的間距有多大，對鳥類生態影響是否在可接受範圍？此外也應補充電磁波影響評估、對鄰近廠商、開發行為影響等資料。最後經閉門會議討論後，要求此案補充相關資料後再審。