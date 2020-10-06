關務署：9月16日新制管制以來 進口口罩逾2,000萬片

財政部關務署表示，自今（109）年9月16日起，進口口罩實施新制管制，不過，進口數量不減。9月16日起至9月27日止，報運進口非醫用口罩數量共計1,980萬4,460片，醫用口罩243萬2,500片。

關務署官員指出，台灣一年約進口三、四億片口罩，新制管制措施看來並沒有阻礙口罩的進口量。當然，今年和去年比，進口數量一定下降。

官員指出，9月16日起，以一般海空運、快遞及郵包方式進口口罩，不論醫用或非醫用，均應先向經濟部國際貿易局（下稱貿易局）申請輸入許可。進口醫用口罩，另應向衛生福利部食品藥物管理署申請醫療器材許可證或同意文件，且除自然人輸入自用外，應再向該署辦理輸入查驗合格後，始得輸入進口。

入境旅客部分，攜帶醫用及非醫用口罩總量超過250片者，應向貿易局申請輸入許可，攜帶醫用口罩超過250片者，亦應另向食藥署申請醫療器材輸入同意文件。

關務署官員表示，新制不只管制進口，還有流向管理，進口來的口罩賣給誰，要向貿易局和食藥署回報。