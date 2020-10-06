陽光伏特家與友達合作全民電廠平台 專案上架就賣光

國內最大的全民電廠平台陽光伏特家，今天與國內光電大廠友達光電（2409）簽署合作備忘錄，提供全民買賣綠電更便利的選擇。雙方合作推出民眾可投資參與的「太陽餅35號」專案，有249人參與投資購買太陽能板、每片18,150 元，預期20年內每年可望有6%的售電收益，1,244片一上架立刻賣完。

陽光伏特家表示，未來聚焦在用戶服務、數據分析與管理，友達光電則發揮電廠建置的專業能力，提供全民電廠來源，民眾可參與再生能源發電而得到售電收益，亦可讓民眾選擇購買再生能源電力

陽光伏特家是國內第一家、目前最大的全民電廠平台，讓民眾以投資購買太陽能板方式，參與太陽能電廠建置，並且共享電廠建置完成後的售電收益。陽光伏特家執行長馮嘯儒表示，國內自2009年開始即有政策支持綠能發展，但過去參與電廠投資者超過9成都為金融保險業者、投資基金或產業相關業者，馮嘯儒指出，服務推出過去四年由全民參與的太陽能電廠建置量約為15MWp，約有5萬人共同享有電力產出的價值，每次推出的電廠專案都在數分鐘內被民眾認購完畢。未來友達將以每年10MWp的太陽能電廠建置為目標，估計每年約可讓3萬人參與，透過綠電買賣晉升電廠主人，加速全民電廠成長的動能。

友達光電能源事業總部副總經理林恬宇表示，友達電廠工程在全台已累積多起屋頂型、水面型與地面型的大型電業級電廠專案的實務經驗，與陽光伏特家的合作可促進全民參與再生能源，除了產電外，陽光伏特家也提供企業以及民眾購買再生能源電力的服務。馮嘯儒表示，陽光伏特家去年9月拿到國內第一張再生能源售電業執照，成為國內第一家除了台電以外，可將再生能源電力零售予終端用電戶的電力公司。