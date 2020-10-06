快訊

爆老董隔離外出吹哨者疑遭炒 康軒公關：涉外洩高度機密

小鬼追思音樂會民眾「解壓縮」排隊 粉絲暴衝引爭執

蘇貞昌：將成立數位發展部 組改草案本會期送出

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

對於立委關切政府要成立的是數位發展「部」或「會」，期程為何？行政院長蘇貞昌今（6）日答詢指出，行政院規劃要成立的是「數位發展部」，會在本會期將有關的組織改造等草案送到立法院審議，目前研擬已經到了最後階段。

民進黨立委范雲今於立法院院會中質詢表示，政府規劃要成立的數位發展機關，形式將是「部」還是「會」？組織改造的草案何時會出來？蘇揆表示，政府將成立的是「數位發展部」，至於組織改造的草案，預計會在本會期將相關草案送到立法院審議，目前草案的研擬已經到了最後階段。

蔡總統在去年競選連任期間所提政見，包含政府要在下階段，資訊、網路、傳播部門等要有突破性整合，已以因應數位時代，因此研議成立負責資訊、資安、電信、網路與傳播五大領域的「數位發展機關」，後來在就職演說時，也表示行政院組織改造工程中，包括成立專責的「數位發展部會」。

立法院 范雲 蘇貞昌

延伸閱讀

中共機艦擾台 蘇貞昌：徒增台灣人惡感

國民黨提案台美復交 蘇貞昌：好事一樁

大學簽一中承諾書？ 蘇貞昌：學術交流不該有政治條款

藍提與美國復交 蘇貞昌：國民黨終於良心發現

相關新聞

面板供不應求 友達彭双浪：客戶電話非常多！

遠距商機帶動筆電需求，面板供不應求，日前傳出廣達（2382）董事長林百里急電友達光電（2409）董事長彭双浪應急，彭双浪...

智慧製造大聯盟成立 打造台灣成為亞洲高階製造中心

賴清德副總統今（6）日出席「台灣智慧製造大聯盟成立大會」，肯定「台灣區電機電子工業同業公會」及「台灣機械工業同業公會」相...

桃園青埔機場公有房舍最大綠屋頂 發電供1萬家庭用電

桃園市政府積極推動綠能屋頂全民參與，在桃園捷運青埔機場設置面積高達5500坪太陽能板場域，成為桃園公有房舍最大綠屋頂案，...

新台幣升破29元 機械業大嘆白做工

台灣機械公會理事長柯拔希表示，新台幣匯率升破29元，機械業者「已經白做工」，第4季業者已不考慮獲利，只希望維持住業績，撐...

2020循環經濟周起跑 跨部會與大企業共同啟動綠色復甦

經濟部、環保署、農委會今（6）日召開「2020台灣循環經濟週跨部會記者會」，與友達光電、永豐餘、福壽及力麗等四大企業共同...

傳沃旭砍單風電本土化恐瓦解？經濟部政次：只是生產瑕疵

針對風電開發商沃旭委託興達海洋基礎公司負責的56座風機，由中鋼（2002）旗下製造、台船焊接的轉接段，在成品完工4個月後...

影／勞保虧損勞工月退恐縮水？藍委要求政府先提經費

國民黨立委楊瓊櫻上午在立法院國是論壇發言指出，台灣現在是經濟有成長，但是勞工薪水卻沒有成長，從2000年到現在，勞工的薪...

賴清德出席「台灣智慧製造大聯盟成立大會」

臺灣機械工業同業公會與台灣區電機電子業公會上午在台北福華飯店舉辦「臺灣智慧製造大聯盟成立大會」，副總統賴清德、機械公會理...

機械公會攜手電電公會 成立台灣智慧製造大聯盟

台灣機械公會與台灣區電機電子公會今(6)日於台北福華大飯店，共同宣布成立「台灣智慧製造大聯盟」，將匯集産官學研龐大研發能...

觀光發展基金見底 觀光局坦言爭取政院撥補或舉債

觀光發展基金將見底，21年來首度舉債，主管基金的交通部觀光局坦言，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取國庫撥補及舉債...

輝達進軍AI市場 攻三大領域

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳於美國時間昨（5）日在GTC 2020主題演講中，分享該公司在人工智慧、企業和邊...

嚴審陸資來台修法預告期將屆 已投資企業該如何因應？

因應港區國安法通過，經濟部8月修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」第3條、第4條及第6條，並於8月20日公告修正草案後，...

熱門新聞

航空業陷裁員潮 承億文旅開首例為空服員打造轉職門

可成大轉型 聚焦三領域

央行副總裁：房價上漲前應超前部署

貨櫃海運服務費 大漲價

獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

台幣匯價連四升 挑戰彭淮南防線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。