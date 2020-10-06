蘇貞昌：將成立數位發展部 組改草案本會期送出

對於立委關切政府要成立的是數位發展「部」或「會」，期程為何？行政院長蘇貞昌今（6）日答詢指出，行政院規劃要成立的是「數位發展部」，會在本會期將有關的組織改造等草案送到立法院審議，目前研擬已經到了最後階段。

民進黨立委范雲今於立法院院會中質詢表示，政府規劃要成立的數位發展機關，形式將是「部」還是「會」？組織改造的草案何時會出來？蘇揆表示，政府將成立的是「數位發展部」，至於組織改造的草案，預計會在本會期將相關草案送到立法院審議，目前草案的研擬已經到了最後階段。

蔡總統在去年競選連任期間所提政見，包含政府要在下階段，資訊、網路、傳播部門等要有突破性整合，已以因應數位時代，因此研議成立負責資訊、資安、電信、網路與傳播五大領域的「數位發展機關」，後來在就職演說時，也表示行政院組織改造工程中，包括成立專責的「數位發展部會」。