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智慧製造大聯盟成立 打造台灣成為亞洲高階製造中心

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
臺灣機械工業同業公會與台灣區電機電子業公會上午舉辦「臺灣智慧製造大聯盟成立大會」，副總統賴清德（圖）出席致詞並共同主持智慧製造大聯盟成立儀式。記者曾學仁／攝影
臺灣機械工業同業公會與台灣區電機電子業公會上午舉辦「臺灣智慧製造大聯盟成立大會」，副總統賴清德（圖）出席致詞並共同主持智慧製造大聯盟成立儀式。記者曾學仁／攝影

賴清德副總統今（6）日出席「台灣智慧製造大聯盟成立大會」，肯定「台灣區電機電子工業同業公會」及「台灣機械工業同業公會」相互結盟，並期勉雙方團結合作，為台灣邁向亞洲高階製造中心共同努力。

副總統致詞時表示，機械公會及電電公會都是台灣非常重要的公會。而電電公會本來就是兆元產業，對台灣經濟發展的貢獻更多、更久及更大。他認為，機械業對台灣的重要性就像人的骨骼系統，電子業則像人的神經系統。今天兩者相互結盟，相信未來一定會讓台灣的競爭力更為強大。

副總統說，今天兩個公會的結盟是台灣經濟發展的關鍵時刻，理事長柯拔希及李詩欽都有雄心壯志，要為台灣下個階段的經濟發展再一次打拼，讓國人可以安居樂業。

副總統認為，機械公會和電電公會的結盟符合天時、地利、人和等因素。以「天時」而言，現在中美貿易衝突，產業鏈不是斷鏈，就是重組，再加上武漢肺炎推波助瀾，各國都想找回自己具備戰略物資的產業。當國際局勢改變的時候，即是台灣的機會，因為我們彈性大、因應能力強，局勢變化就是我們的機會。更何況工業4.0在全球如火如荼地展開，全球智慧化的時代已經來臨。加上過去幾十年來，台灣的ICT產業在國際上已占有一席之地，因此，今天兩個公會的結盟，正符合「天時」的要求。

談到「地利」，副總統指出，在歷任經濟部長的努力下，我國的產業聚落非常完整。從北到南，包括電子業、半導體，工業控制器、產業機械、自動化機器人及系統整合等，都相當完整。此外，政府在精密機械的大本營台中建置了智慧製造技術驗證場域，設備非常完備，可以作為跨領域整合的樞紐，也可以提供產官學研界進行研發試驗。再加上政府推動投資抵減等政策，支持業界結盟、創新研發，就是希望促進台灣產業升級。

至於「人和」部分，副總統進一步說明，業者都是沙場老將，個別作戰都能建立奇功，更何況現在彼此之間團結合作，因此他對今天的結盟寄予厚望，也對台灣邁向亞洲高階製造中心深具信心。

賴清德副總統今（6）日出席「台灣智慧製造大聯盟成立大會」，肯定「台灣區電機電子工業同業公會」及「台灣機械工業同業公會」相互結盟。　圖／總統府提供
賴清德副總統今（6）日出席「台灣智慧製造大聯盟成立大會」，肯定「台灣區電機電子工業同業公會」及「台灣機械工業同業公會」相互結盟。　圖／總統府提供

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