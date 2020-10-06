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桃園青埔機場公有房舍最大綠屋頂 發電供1萬家庭用電
桃園市政府積極推動綠能屋頂全民參與，在桃園捷運青埔機場設置面積高達5500坪太陽能板場域，成為桃園公有房舍最大綠屋頂案，市府經發局今天上午表示，青埔機場太陽能板發電總裝置容量3.6MW，承攬電業廠商已在7月取得經濟部核發工作許可證，目前布建完成，預計本月底前完成台電併網發電，預估每年發電量約384萬度，大約可供1萬戶普通家庭1個月用電。
桃園市政府配合中央太陽能綠屋頂全民參與計畫，推動桃園市轄區工廠、集合住宅及一般住家頂屋，租給營運商設置太陽能板發電系統，可獲得售電回饋金，增加電力，經發局表示，目前全市分南、北桃園2區營運，各遴選由東陽能源、京承能源分別營運推動南、北桃園2大區域綠屋頂太陽能發電。
市府經發局表示，桃園捷運青埔機廠太陽光電發電系統，由昱鼎電業承攬進行，業者陸續完成青埔機場5500多坪面積場域布建太陽能光電設施，總裝置容量3.6MW，取得台電併網發電，預估每年可發電量約384萬度。
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