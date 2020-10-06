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桃園青埔機場公有房舍最大綠屋頂 發電供1萬家庭用電

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府在桃園捷運青埔機場設置桃園公有房舍最大綠屋頂太陽能發電，預計本月底前完成台電併網，預估每年發電量約384萬度。圖／市府經發局提供
桃園市政府在桃園捷運青埔機場設置桃園公有房舍最大綠屋頂太陽能發電，預計本月底前完成台電併網，預估每年發電量約384萬度。圖／市府經發局提供

桃園市政府積極推動綠能屋頂全民參與，在桃園捷運青埔機場設置面積高達5500坪太陽能板場域，成為桃園公有房舍最大綠屋頂案，市府經發局今天上午表示，青埔機場太陽能板發電總裝置容量3.6MW，承攬電業廠商已在7月取得經濟部核發工作許可證，目前布建完成，預計本月底前完成台電併網發電，預估每年發電量約384萬度，大約可供1萬戶普通家庭1個月用電。

桃園市政府配合中央太陽能綠屋頂全民參與計畫，推動桃園市轄區工廠、集合住宅及一般住家頂屋，租給營運商設置太陽能板發電系統，可獲得售電回饋金，增加電力，經發局表示，目前全市分南、北桃園2區營運，各遴選由東陽能源、京承能源分別營運推動南、北桃園2大區域綠屋頂太陽能發電

市府經發局表示，桃園捷運青埔機廠太陽光電發電系統，由昱鼎電業承攬進行，業者陸續完成青埔機場5500多坪面積場域布建太陽能光電設施，總裝置容量3.6MW，取得台電併網發電，預估每年可發電量約384萬度。

太陽能發電 綠屋頂 機場

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