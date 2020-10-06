失掉華為大單加上手機需求較差 外資調降大立光目標價

大立光（3008）9月合併營收51.25億元，為近4年同期低點，且預估10月拉貨動能與9月差不多，多家外資最新報告雖維持原評等，但有兩家外資調降大立光目標價，分別由4,755元調降至3,750元，及由4,000元調降至3,800元。

大立光9月合併營收51.25億元，月增2%，創今年次高，但年減22%；第三季合併營收147.87億元，季增17%，年減20%；累計前九月合併營收406.52億元，年減4%；大立光預估，10月的拉貨動能與9月差不多。

大立光9月營收出爐，法說會前外資最新報告看法不一，美系外資重申中立評等，但目標價下修至3,800元；亞系外資重申優於大盤表現評等，目標價下修至3,750元；日系外資重申中立評等，目標價維持4,500元；另一家日系外資重申買進評等，目標價維持4,350元。

美系外資表示，美國封鎖華為禁令生效後，大立光不再出貨給華為，雖有其他中國品牌大幅追加訂單，但因主力在中階機款，對大立光的貢獻不如華為的高階鏡頭訂單，預估大立光第四季營收將年減雙位數。

美系外資下修大立光今年至後年每股盈餘預估至200.67元、226.38元、238.05元，幅度分別達6%、5%、5%，決定下修大立光目標價，由4,000元下修至3,800元。

亞系外資表示，手機的需求較差，下修大立光今年至後年獲利預估，每股盈餘預估分別為202.52元、234.48元、286.16元，幅度分別為4.5%、15.8%、12.7%，重申優於大盤表現評等，目標價則是下修至3,750元。

日系外資看好大立光後續包括高倍數望遠、7P/8P/9P、超廣角、微距、高相素、潛望式鏡頭等鏡頭升級趨勢，預估今年下半年至2022年獲利將成長18~25%，重申買進評等，目標價維持4,350元；另一家日系外資看好大立光毛利表現，重申中立評等，目標價維持4,500元。

大立光法說會前，股價走弱，今（6）日以3,280元低盤開出，下跌15元，一度下探至3,205元，下跌90元，跌幅2.73%，為去年1月9日以來的新低點，盤中跌幅2.12%。