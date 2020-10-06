前瞻缺乏永續投資 軌道建設應轉綠能

「今年前瞻綠能建設編列78億元，僅佔第3期總預算3%，其中節能永續的投資太少！」地球公民基金會6日批評，政府前瞻預算投入過多在軌道建設，但規劃卻跟不上實際執行，應該轉而發展綠能投資，防止工業區溢散汙染農地及原始環境，達到環境與發展共贏，永續才是真正的前瞻。

投資率能環境共贏

「對應聯合國永續發展目標，讓社會轉型成永續低碳社會才是前瞻！」時代力量立委陳椒華表示，前瞻建設中有些水環境建設其實沒必要，也破壞原始生態；小型產業園區無法有效管理污染防治成效，而交通建設也涉及徵收民地給財團開發等問題，「執政黨應參考先進國家經驗，把前瞻預算用在永續發展的方向。」

民進黨立委洪申翰也指出，歐盟在編列及運用預算時，會確保相關支出與巴黎協定及2050年歐盟氣候中和的目標相符，包括提供乾淨可負擔且安全的能源、驅動乾淨與循環經濟產業、有效使用能資源修建和翻新建築、無毒環境的零污染目標、生態系統及生物多樣性的保存富裕，「前瞻應找尋環境和發展的共贏解方。」

軌道建設並不前瞻

「前瞻軌道建設在第3期大幅刪減預算，但先期規劃費使用後發現，時程不如預期、建設費編列也用不到。」地球公民基金會副執行長蔡中岳指出，台灣交通建設的通病就是口號先喊，建設跟不上具體規劃；鐵道高架、地下化補僅無法有效提高通勤效率，增加營運成本，更因為土地徵收破壞人民居住權，並不符合前瞻之名。

基金會專員蔡佳昇表示，今年前瞻綠能建設編列78億元，僅佔第3期總預算3%，金額少且仍以沙崙科學城39億為主，其餘為綠能技術與建設25億、技術驗證應用及地熱探查14億，缺乏節能投資；呼籲加入地方節能治理、建築節能翻修及屋頂光電融資等項目。

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