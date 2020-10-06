快訊

退將稱國軍戰力是零 台教會批：別再領19萬月退俸

火星今晚最接近地球！免上山就能觀星 15年內最佳觀賞機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020循環經濟周起跑 跨部會與大企業共同啟動綠色復甦

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部環保署、農委會今（6）日召開「2020台灣循環經濟週跨部會記者會」，與友達光電、永豐餘、福壽及力麗等四大企業共同啟動「動靜整合驅動綠色復甦」，整合動脈與靜脈產業，解開循環體系環節，帶動產業建構全循環系統，讓循環經濟成為台灣綠色復甦之鑰。

經濟部指出，「2020臺灣循環經濟週」以三大軸線描繪循環經濟的願景，於10月16日開啟序幕的「臺灣循環經濟高峰會」，將展現由上而下的政策方向，由環保署副署長沈志修、經濟部次長曾文生、農委會副主委黃金城及循環台灣基金會董事長黃育徵一起進行循環經濟政策高峰對話。

接下來，10月19日起4場次「循環合作工作坊」，呈現由下而上之動靜脈跨域整合對談，探求關鍵瓶頸與可能解方，指引未來政策介入與產業實踐方向。最後，11月5日聚焦於創新技術之「循環農業論壇」，將帶動農業產業更切實以循環經濟創造產業綠色復甦與永續經營。

經濟部 農業 環保

延伸閱讀

2020第五屆台積電青年築夢計畫 今日開跑

政策行銷未註明 「農委會最嚴重」

買科學人廣告惹議遭審計長點名 農委會：使用符合規定

美豬廣告爭議！審計長：農委會未先審內容 敷衍審計部

相關新聞

傳沃旭砍單風電本土化恐瓦解？經濟部政次：只是生產瑕疵

針對風電開發商沃旭委託興達海洋基礎公司負責的56座風機，由中鋼（2002）旗下製造、台船焊接的轉接段，在成品完工4個月後...

影／勞保虧損勞工月退恐縮水？藍委要求政府先提經費

國民黨立委楊瓊櫻上午在立法院國是論壇發言指出，台灣現在是經濟有成長，但是勞工薪水卻沒有成長，從2000年到現在，勞工的薪...

獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

連年不斷撒幣，加上新冠肺炎疫情衝擊，收入大減卻又需支援紓困、振興和擴大國旅補助方案，觀光發展基金於年底將見底，為維護基金...

新聞解析／觀光發展基金見底 肇因於胡亂補助

一向財源充裕的觀光發展基金，今年卻出現21年來首次基金見底的窘況，雖然疫情影響是重要原因，但追根究底，還是因為前幾年胡亂...

勞長：勞保年改沒有時間表 強調兼顧各世代權益

勞動部原定今年底提出勞保年金改革草案，日前緊急喊卡。勞動部長許銘春昨（5）日在立法院表示，勞保年改須兼顧上一輩、退休勞工...

新台幣升破29元 機械業大嘆白做工

台灣機械公會理事長柯拔希表示，新台幣匯率升破29元，機械業者「已經白做工」，第4季業者已不考慮獲利，只希望維持住業績，撐...

2020循環經濟周起跑 跨部會與大企業共同啟動綠色復甦

經濟部、環保署、農委會今（6）日召開「2020台灣循環經濟週跨部會記者會」，與友達光電、永豐餘、福壽及力麗等四大企業共同...

賴清德出席「台灣智慧製造大聯盟成立大會」

臺灣機械工業同業公會與台灣區電機電子業公會上午在台北福華飯店舉辦「臺灣智慧製造大聯盟成立大會」，副總統賴清德、機械公會理...

機械公會攜手電電公會 成立台灣智慧製造大聯盟

台灣機械公會與台灣區電機電子公會今(6)日於台北福華大飯店，共同宣布成立「台灣智慧製造大聯盟」，將匯集産官學研龐大研發能...

觀光發展基金見底 觀光局坦言爭取政院撥補或舉債

觀光發展基金將見底，21年來首度舉債，主管基金的交通部觀光局坦言，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取國庫撥補及舉債...

輝達進軍AI市場 攻三大領域

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳於美國時間昨（5）日在GTC 2020主題演講中，分享該公司在人工智慧、企業和邊...

嚴審陸資來台修法預告期將屆 已投資企業該如何因應？

因應港區國安法通過，經濟部8月修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」第3條、第4條及第6條，並於8月20日公告修正草案後，...

熱門新聞

金管會認可的模範壽險 這家公司九度獲獎

三倍券帶動經濟成長0.2個百分點 立委批主計總處胡扯

航空業陷裁員潮 承億文旅開首例為空服員打造轉職門

央行副總裁：房價上漲前應超前部署

獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

可成大轉型 聚焦三領域

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。