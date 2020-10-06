2020循環經濟周起跑 跨部會與大企業共同啟動綠色復甦

經濟部、環保署、農委會今（6）日召開「2020台灣循環經濟週跨部會記者會」，與友達光電、永豐餘、福壽及力麗等四大企業共同啟動「動靜整合驅動綠色復甦」，整合動脈與靜脈產業，解開循環體系環節，帶動產業建構全循環系統，讓循環經濟成為台灣綠色復甦之鑰。

經濟部指出，「2020臺灣循環經濟週」以三大軸線描繪循環經濟的願景，於10月16日開啟序幕的「臺灣循環經濟高峰會」，將展現由上而下的政策方向，由環保署副署長沈志修、經濟部次長曾文生、農委會副主委黃金城及循環台灣基金會董事長黃育徵一起進行循環經濟政策高峰對話。

接下來，10月19日起4場次「循環合作工作坊」，呈現由下而上之動靜脈跨域整合對談，探求關鍵瓶頸與可能解方，指引未來政策介入與產業實踐方向。最後，11月5日聚焦於創新技術之「循環農業論壇」，將帶動農業產業更切實以循環經濟創造產業綠色復甦與永續經營。