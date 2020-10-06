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傳沃旭砍單風電本土化恐瓦解？經濟部政次：只是生產瑕疵
針對風電開發商沃旭委託興達海洋基礎公司負責的56座風機，由中鋼（2002）旗下製造、台船焊接的轉接段，在成品完工4個月後出現焊裂現象，傳出沃旭要砍掉興達40到45座訂單，且可能轉向韓國採購，使得政府風電本土化政策恐被瓦解一事，經濟部政務次長曾文生今（6）日回應表示，關於國產化的審查，經濟部會依照既有訂定標準進行審查，據了解，沃旭和興達海洋基礎公司這部分，是屬於執行面的商業合約履行問題。
曾文生今日出席「2020臺灣循環經濟週跨部會記者會」會後接受媒體訪問時表示，關於風電開發的整個國產化政策並未受到影響，經濟部將持續依照既有訂定的標準進行審查，該起事件只是生產過程出現焊接瑕疵，遇到技術上問題，需要改進和突破。
曾文生並強調，興達海洋基礎公司是中鋼轉投資的公司，而中鋼則是國內非常重視品質，且擁有良好技術的國營事業，相信問題會逐步解決的，並無國產化卡關一事。
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