觀光發展基金見底 觀光局坦言爭取政院撥補或舉債

觀光發展基金將見底，21年來首度舉債，主管基金的交通部觀光局坦言，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取國庫撥補及舉債方式籌措，並朝開源節流，以利觀光業務之進行，與促進本基金永續經營。

觀光局指出，觀光發展基金是由機場服務費收入的50%挹注，不足部分由國庫撥補，2015年度始由絀轉餘，累積賸餘逐年穩定成長。但今年受疫情衝擊，來台旅客與國人旅遊人次呈現雪崩式下滑，出境人數銳減，亦便以機場服務費為主要財源觀光發展基金面臨短收困境。

觀光局說，今年機場服務費預估減收57至58億（2019年收取67億元，預估2020年驟減為9至10億元）；明年(2021)預估減收36至54億元（依行政院核定之61億元計算，只是受疫情影響，預估應下修為7至25億元）。

為維持基金正常運作，以利觀光業務推展，觀光局表示，將爭取國庫撥補及舉債方式籌措。