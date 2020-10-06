輝達進軍AI市場 攻三大領域

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳於美國時間昨（5）日在GTC 2020主題演講中，分享該公司在人工智慧、企業和邊緣運算、機器人及遠距協作等領域的最新進展。該公司持續進攻資料中心、嵌入式系統、醫療應用與專業繪圖等領域。

黃仁勳提到，在資料中心應用方面，許多全球一流廠商採用輝達EGX EDGE AI平台，為企業和邊緣資料中心設置安全且經GPU加速的軟體、服務與伺服器。

輝達也宣布推出全球首款可立即啟用的AI基礎架構 NVIDIA DGX SuperPOD 企業級解決方案，讓企業組織能設置強大的AI超級電腦，在多數情況下，只要數周時間便可完成安裝啟用。該公司同時推出全新資料處理器（DPU），這款處理器採用新的資料中心基礎架構單晶片，強調能在網路、儲存及安全達到突破性的效能表現。

另外，輝達在醫療應用領域，也宣布將打造英國最強大的超級電腦「Cambridge-1」，讓英國的醫療研究人員能使用AI 解決急迫的醫療挑戰。Cambridge-1預計於今年底上線，將採用 NVIDIA DGX SuperPOD 系統，首批運用Cambridge-1進行研究的藥廠包括葛蘭素史克 (GSK) 與阿斯特捷利康 (AstraZeneca)。輝達也宣布與葛蘭素史克的人工智慧研發中心，共同開發新藥物和疫苗。