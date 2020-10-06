嚴審陸資來台修法預告期將屆 已投資企業該如何因應？

因應港區國安法通過，經濟部8月修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」第3條、第4條及第6條，並於8月20日公告修正草案後，將於10月20日60天預告期滿，最快第4季就會拍板上路。

普華商務法律事務所律師馬碩遠表示，此次經濟部修法可簡要歸納為：一、明確陸資企業的定義，並且強調將以是否具有「控制力」作為判斷陸資的審查標準；二、擴大投資行為態樣，包括：協議控制、併購我國非上市櫃或興櫃公司等行為，均屬應申請許可之投資行為。三、基於維護國家安全的考量，對於具有黨政軍背景的陸資來台投資應予限制。

馬碩遠進一步指出，新法修正通過後，就現已投資企業而言，建議依據新法規範重新檢視投資架構，確認投資屬性是否因此變動，並預作因應，避免影響後續投資行為。

此外，限制大陸地區黨政軍所投資企業來台投資，基於國家安全及社會安定之考量，馬碩遠表示，此次修法方向有其值得贊同之處。不過，草案並未針對黨政軍所投資之企業做出任何定義，未來在適用上仍可能出現疑義，也包括在新法修正前已完成的投資如有黨政軍背景時，是否溯及適用，亦待明確。

馬碩遠建議，考量大陸地區實務現況，國家投資、控股或參股的企業為數眾多（即一般統稱的國企），如何兼顧國家安全與經濟發展需求，不因此扼殺企業交流發展之可能，或許之後可以再做更進一步細化。

馬碩遠進一步指出，舉例而言，若大陸國企投資該企業股數甚微，或者多層投資不具控制力等，全部一體劃為須限制投資企業，是否符合立法目的？是否能有較為明確之標準可資遵循，避免對市場經濟產生不利之影響，均為未來可思考的方向。