獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

連年不斷撒幣，加上新冠肺炎疫情衝擊，收入大減卻又需支援紓困、振興和擴大國旅補助方案，觀光發展基金於年底將見底，為維護基金明年得以正常運作，已規劃明年舉債，而這也是觀光發展基金成立21年來首度舉債，主管基金的交通部觀光局官員證實，確實已在作業中。

過去觀光發展基金年年都有賸餘，尤其2009年馬總統執政全力推廣觀光後，當時交通部長毛治國為擴充基金財源，除政府年度預算補助、觀光局的土地租金權利金收入、景區門票所得外，旅客離境繳交的機場服務費500元，其中300元撥給觀光發展基金，200元給機場公司（後改為基金與機場公司各250元），使得觀光發展基金的財源極為充裕。

據了解，觀光發展基金一年各項費用支出金額在60億元上下，但近三年除了本身的業務支出，為了支援國旅補助，不斷挖家底，雖然補助金額愈來愈多，但有機場服務費的挹注，財源尚不虞匱乏，沒想到今年突遇新冠肺炎疫情，國境嚴管，沒有旅客進出可收取機場服務費，但仍需繼續花大錢協助紓困、振興、補助觀光業者教育訓練費和國旅，估算今年底基金將剩下不到8,000萬元，明年若不舉債將無法維持正常運作。

據指出，觀光局原計畫向行政院請求國庫撥補預算，但各部會都因疫情影響也需紓困、振興，且明年度預算早已完成編列，並送立法院審議，要請政院協助撥補預算，恐怕要後年才有機會進帳，對已困窘的基金來說根本緩不濟急。

為此，觀光局研擬首度進行舉債，希望最快明年第1季可以送公共債務審計委員會審議，於明年就可取得資金。不過，因觀光局本身的土地租金和權利金收入有限，最大財源還是來自於機場服務費，只要國境一天不開，就沒有收入進帳，還債將成問題，為此，觀光局正研擬舉償債計畫，以說服主計、財會單位同意讓基金舉債。

官員證實，觀光發展基金確實將用罄，對明年業務推展恐有影響，為維持正常運作，包括向政院爭取預算撥補，或是進行舉債，都是規劃的選項。至於細節，官員不願多說，僅表示一切都還在作業中。