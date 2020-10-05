藥粧產業走出疫情陰霾 營業額擺脫負成長持續攀升

經濟部統計處表示，受到民眾防疫戴口罩影響，彩粧需求下滑，美國今年1到7月及日本1到8月化粧品業營業額分別年減22.6%及9.5%，我國1至8月也年減3.6%，不過藥品需求量大增，加上下半年則隨國內疫情趨緩，加上振興措施，7月起重回正成長，並逐步回溫。

隨我國邁入高齡社會，對藥品及醫療用品需求日益升溫，以及國人對美粧保養重視程度增加，致藥品、醫療及化粧品零售業營業額穩健成長，近5年平均年增3.2%，優於整體零售業的1.2%。但今年受新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出或出門多戴口罩，彩粧需求相對降低，抑低藥粧零售業表現，今年營業額與去年同期比較，自3月起連續4個月負成長。

所幸，下半年則隨國內疫情趨緩、內需消費回升、振興券與業者促銷齊出，7月年增率轉呈正成長2.3%，8月增幅擴大為4.1%。

統計處觀察，近年因網路購物平台蓬勃發展，藥粧業者積極拓展線上版圖，加上疫情加速業者數位化布局，2020年1至6月藥粧零售業透過網路銷售的比重為5.1%，較2019年提高1.1個百分點，網路銷售額47億元，較上年同期大幅成長27.2%，優於實體通路年減3.6%，也高於整體零售業網路銷售額成長率17.5%，為業者推升營運成長的重要動能。

另外，依流通快訊統計，截至今年8月底，國內藥粧連鎖通路以屈臣氏588家最多，其次分別為康是美386家、杏一267家及寶雅246家，前兩者比去年底稍減4家、1家，後兩者分別比去年年底增加15、24家，整體藥粧零售通路家數較2019年底增加65家，顯見在競爭激烈的藥粧市場中，部分業者採取快速展店方式擴大規模經濟效益，以提升市占率。