勞保改革第一步！朝野立委支持政府先多撥補

各界對勞保年金制度如何改革毫無共識，逼得勞動部暫緩推動勞保年金改革，但勞保危機仍在。朝野立委多支持政府應先多撥補勞保財務，民進黨籍立委林淑芬更表示，「這是最迫切的」。

許銘春今（5）日赴立法院社福委員會進行業務報告，藍綠立委都關注勞保年金改革議題。因應勞保財務虧損，行政院今年撥補200億元，明年則撥補220億元，較今年多20億元。藍委廖婉汝質詢說，多挹注20億元對勞保財務「微乎其微」，許銘春則說：「不無小補」。

綠委林淑芬質詢表示，勞保財務危機累積到今天，政府要負很大責任，因為制度設計致多年來縱容部分勞工從中牟利，加上人口結構改變，在如此頭重腳輕情況下，世代如何能互助？許銘春則說，這要世代共同面對，共同努力，思考如何解決。

林淑芬進一步指出，勞保今年預估虧損575億元、明年虧701億元，2022年虧995億元，2023年虧損1,158億元。勞保費率是一定要調整，但國家有責任提撥更多，絕對不是只有200億元。她強調，政府一定要先補一些進來，這是最急迫的。