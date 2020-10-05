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勞保怎麼改？許銘春：上一輩、年輕世代都要兼顧

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

勞動部原定今年底提出勞保年金改革草案，日前緊急喊卡。勞動部長許銘春今（5）日在立法院表示，勞保年改須兼顧上一輩、退休勞工及年輕勞工權益，須世代共同面對、努力解決。

她表示，勞保財務必須改革，勞動部參考國外經驗，評估各種開源節流，並聽取各界意見。她強調，目前勞保年改沒有具體期程，也無方案。

許銘春今日赴立法院社福委員會進行業務報告，朝野立委都關注勞保年金改革議題。許銘春表示，因人口結構少子化、退休人口增加，進入成熟期，勞保基金在2017年開始入不敷出，2026年將會用罄，政府曾在2017年提出勞保改革方案，因時空已不一樣，所以勞動部希望重新檢討，盼重新提出大家都能接受方案。但目前沒有具體期程。

民進黨籍立委高嘉瑜、林淑芬質詢時提到，勞保是採部分提存準備制，台灣勞保提存準備嚴重不足，僅7.16%，而芬蘭、德國等國家都超過100%；高嘉瑜表示，很多年輕人看到要破產勞保，如何有信心？許銘春坦言，勞保是社會保險，長年來保費未足額徵收。

對於政院「政府沒有倒，勞保不會倒」表態，許銘春也強調，未來勞保不論怎麼調整，勞工一定領得到錢；她話鋒一轉表示，老一輩、已退休勞工，年輕勞工，都要兼顧其權益，這須各界集思廣義，世界各國也都面臨同樣問題。

許銘春表示，勞保年改牽涉1200萬名的在職、退休勞工，各界對於年改意見紛歧、差異大，目前沒設定年改期程。她也說，勞保年金是國家開辦的社會保險，政府一定會負起最終給付跟撥補責任，勞工朋友可以放心。

民進黨籍立委黃秀芳質詢指出，外傳勞保年改退休金要砍三成，目前退休勞工平均月領1.7萬元，砍三成，勞工受不了，希望勞動部要跟基層勞工多溝通。許銘春強調，勞保年改退休金要砍三成不是事實，目前沒有方案。

國民黨籍立委廖婉汝質詢表示，勞保年改不外乎就是多繳、少領、是否溯及既往、政府撥補等這幾個選項，她要求勞動部不能溯及既往。她表示，勞保暫緩改革只會愈來愈糟，愈來愈痛苦，這一推遲可能就會推遲到2023年。

勞保年金 退休金 勞動部

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