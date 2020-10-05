勞動基金8月再賺489億 勞動部：9月表現恐差強人意

勞動部勞動基金運用局今公布勞動基金最新運用情形報告，截至今年8月底，勞動基金收益數771.4億元、收益率1.81%，8月單月份就賺進489.5億元。不過，勞動基金運用局官員指出，9月相關只表看起來都不太好，表現較為差強人意，加上疫情未明、美中貿易角力等，推估Q4雜音會滿多。

由於新冠肺炎疫情爆發，重創全球經濟，勞動基金今年1到6月收益皆呈負數，累計截至6月底，勞動基金收益數還是負1498.4億元，但隨著金融市場逐漸回升，7月單月大賺1780億元，創今年單月收益最高，也讓勞動基金整體收益轉正為281.9億元。

根據最新報告，勞動基金截至今年8月底，規模4兆4583億元，其中新制勞退基金規模為2兆6307億元，舊制勞退基金8998億元，勞保基金7681億元。

整體勞動基金評價後收益數為771.4億元，收益率1.81％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為1.47％、1.98％、2.97％。

勞動基金用局副局長劉麗茹解釋，台股雖在8月份小跌、表現較不理想，但亞太、新興等其他國際市都是上揚，國際金融市場表現不錯，因此勞動基金在8月份有累積盈餘。

但她也坦言，就9月份的相關指標看起來不太好，表現較為差強人意，時間很快進入Q4，貨幣寬鬆政策刺激仍存在，資金不需擔心，也隨著出口升溫，下半年經濟成長不錯，唯疫情若復燃，對經濟活動的限制、影響層面較大，美中貿易、疫苗研發等都是變數，起伏在所難免，因此Q4狀況雜音可能滿多。