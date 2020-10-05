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疫後調查　工總：台企受創深恐引發台灣經濟海嘯式衝擊

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

工總發佈新冠肺炎疫情台商投資大陸影響調查指出，台灣企業受到的疫情衝擊，比媒體報導的還要嚴峻，受疫情影響，我製造業營運幾乎全面受到衝擊；而在企業對未來充滿高度不確定感的情況下，如政府無法積極因應，則將造成企業規模緊縮，進而可能引發台灣經濟海嘯式的衝擊。

工總表示，為了解今年以來新冠肺炎疫情發生後，對企業投資大陸的衝擊狀況，以及企業界的因應措施及所需協助之處，工業總會於疫情發生後半年期間，在今年第三季初，針對旗下157個產業公會及會員代表廠商中，有在中國大陸投資的企業，以問卷方式深入調查台商受疫情影響及未來投資動向。

工總表示，超過八成台企在大陸的營運受到影響，主要是「交通、物流受阻」與「訂單流失」，儘管疫情趨緩，調查期間在大陸投資的台企「產能恢復七成以上」的不到五成；僅四成多的受訪者產能恢復程度在一至六成；有近一成的業者表示仍在停工狀態，顯示尚有許多台企在大陸的產能仍未恢復到疫前水準。

工總也指出，有超過九成的傳統產業（包括塑橡膠、紡織等）的大陸台商反映營運陷入衰退；資通訊、電子業營運狀況衰退者占比則將近七成，也就是說，傳統產業受疫情的衝擊較為嚴重。此外，傳統產業最主要的衝擊為「海外訂單流失」；資通訊產業最主要的衝擊為「人流與物流滯延」，且因隔離檢疫耗時甚鉅，台商對於派駐台幹往返兩岸已產生極大困擾。

對於疫情後，台企在大陸投資事業因應措施與未來投資布局策略，工總指出，「縮減產線」、「暫緩投資」是有在大陸投資台企的主要因應措施，而「實施居家辦公」、「實施無薪假或減薪」等，也是因應措施。

工總指出，由於未來不確定性高，多數有在大陸投資台企，對陸投資意願趨於保守，有將近八成表示，未來兩年不會增加在大陸的投資規模；顯見有在大陸投資台企有轉移回台空間。

工總也表示，大陸台商認為政府紓困政策仍有不足，最希望政府有「租稅減免」及「放寬邊境管制」等措施。

工總也認為，疫情爆發迄今，極為肯定政府在防疫方面的成績，但由於台灣企業有超過六成在大陸投資；台企受到的疫情衝擊，比媒體報導的還要嚴峻，政府若不能積極因應，使得台灣企業困境無法解決，將造成台灣經濟海嘯式的衝擊。

工總也呼籲，政府除盡快落實紓困3.0，並應「超前部署」規劃紓困4.0，與此同時，提供稅負直接減免、簡化紓困申請程序、協助企業降低成本，以及適度解除疫情管制，更要掌握大陸台商現況，擬定台商輔導政策，協助中小企業台商應對經貿變局等。

工總強調，大陸台商在大陸長期以出口外銷為主，較缺乏經營內需市場需要的品牌與行銷思維，要在在地陸企的激烈競爭中突圍，仍須克服重重難關。因此，政府應掌握大陸經濟政策、接軌新興產業發展契機，以及促進台灣產品對陸拓銷。

疫情 台商 傳統產業

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