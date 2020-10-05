藥妝業兩樣情！戴口罩不化妝 杏一、寶雅逆勢展店

經濟部統計處今（5）日發布指出，受疫情影響，我國、美國及日本藥品銷售均呈成長，化粧品銷售則呈減少；隨下半年疫情趨緩，再加上近年業者積極展店布局，藥粧零售業營業額7月起已重回成長軌道。其中，杏一、寶雅今年連鎖通路分別較去年底大增15、24家。

統計處表示，全球受疫情影響，民眾戴口罩或是居家防疫，因而對彩粧需求下滑，美國今年前七月及日本前八月化粧品業營業額分別年減22.6%及9.5%，而我國前八月亦年減3.6%。

不過，另一方面也受惠疫情，藥品業營業額均呈正成長，美國及日本分別年增4.2%、4.0%，我國亦年增1.9%，惟受各國商品銷售結構差異影響，美國藥粧業中逾8成屬藥品零售，日本藥粧業採多元化商品銷售，我國則以化粧品為主，致1-8月整體藥粧零售業營業額我國年減1.0%，美國(1-7月)及日本各年減0.3%及年增2.5%。

此外，隨電商市場快速成長、國外藥粧業者積極在台拓點，量販超市跨足經營藥粧保健商品，市場競爭愈趨激烈。據經濟部調查，2019年藥粧零售業者經營面臨的困境，以「價格競爭激烈，毛利偏低」（占62.3%）居首，其次為「商品同質性及替代性高」（占45.9%）及「勞動成本提高」（占41.0%），與2018年相較，則以「商品同質性及替代性高」上升10.4個百分點最多，「異業間跨界搶占市場」上升8.3個百分點次之，「價格競爭激烈，毛利偏低」上升7.5個百分點再次之。

近年因網路購物平台蓬勃發展，藥粧業者積極拓展線上版圖，加上疫情加速業者數位化布局，2020年上半年藥粧零售業透過網路銷售的比重為5.1%，較去年提高1.1個百分點，網路銷售額47億元，較上年同期大幅成長27.2%，優於實體通路之年減3.6%，亦高於整體零售業網路銷售額成長率17.5%，為業者在競爭激烈的紅海中，推升營運成長之重要動能。

值得注意的是，依流通快訊統計，截至今年8月底，國內藥粧連鎖通路以屈臣氏588家最多，其次分別為康是美386家、杏一267家（較去年底大增15家）及寶雅246家（較去年底增24家），整體藥粧零售通路家數較2019年底增加65家，顯見在競爭激烈的藥粧市場中，部分業者採取快速展店方式擴大規模經濟效益，以提升市占率。

統計處指出，隨我國邁入高齡社會，對藥品及醫療用品需求日益升溫，以及國人對美粧保養重視程度增加，致藥品、醫療及化粧品零售業（藥粧零售業）營業額穩健成長，近此年平均年增3.2%，優於整體零售業之1.2%。

不過，今年受疫情影響，民眾減少外出或出門多戴口罩，彩粧需求相對降低，抑低藥粧零售業表現，影響所及，今年營業額與去年同期比較，自3月起連續四個月負成長，下半年則隨國內疫情趨緩，加以政府推出振興經濟措施、業者積極響應加碼促銷，7月年增率轉呈正成長2.3%，8月增幅擴大為4.1%，重返成長軌道。