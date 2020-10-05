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台灣新創生態圈大調查 創業型態男女有別

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今（5）日公布2020台灣新創生態圈大調查結果，發現創業男女有別，女性創業多以B2C商業模式與民生消費產業為主，男性創業者主要以B2B商業模式與科技產業居多。

在創業的出場機制上，男性創業者較傾向股票上市(IPO)，女性創業者則是以在企業內找傳承接班為主。

資誠這項調查與台灣經濟研究院合作，調查期間有新冠肺炎疫情影響，取得678份有效問卷。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，今年調查團隊加入科技部台灣科技新創基地、中山管理教育基金會。調查專案創始即陸續加入的單位包括：中華民國全國創新創業總會、中華民國全國中小企業總會、行政院新創基地、林口新創園以及中華創業育成協會。

除了男女有別外，主要調查發現有：

一、經營現況：18%尚未有營收，55%有營收但仍虧損中，僅27%已有營收且獲利；已有營收且獲利的前三名原因依序為：正確評估並掌握市場需求（21%）、產品/服務價格具有競爭力（19%）以及明確有效的商業模式（13%）。

二、今年度受調新創之前三大目標海外市場，依序為北美、東南亞與日韓，中國大陸首次掉出前三名，位居第四。

三、國際化發展資源中，需求度最高、且新創願意部分付費的前三項依序為：（一）協助媒合當地企業或者銷售通路；（二）媒合熟悉當地法規、驗證標準以及規章之專業服務機構；（三）可因應目標市場給予產品服務調整建議之業師。

四、新創企業面對企業合作，前三大顧慮與挑戰依序為：商業模式的差異（20%）、決策機制的差異（15%）、自身智慧資產保護的完備度（14%）。

五、新創認為影響企業合作的前三大關鍵依序為：雙方決策階層有針對合作的溝通機制（36%）、雙方營運模式或流程能具體對接（28%）以及大型企業不過度干預新創企業的營運自主性（13%）。

創業 營收 資誠

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