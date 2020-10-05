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無薪假1.7萬人 勞動部：長期趨勢看 已連3個月下降

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
勞動部官員分析，主要還是受邊境管制影響，但就長期趨勢觀察，減班休息人數在7月突破3萬人高峰後，已經逐月下降。圖／聯合報系資料照
勞動部官員分析，主要還是受邊境管制影響，但就長期趨勢觀察，減班休息人數在7月突破3萬人高峰後，已經逐月下降。圖／聯合報系資料照

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，截至9月30日有934家事業單位、1萬7981人正在實施無薪假，一周內新增41家、972人，以製造業、運輸及倉儲、支援服務業為主，勞動部官員分析，主要還是受邊境管制影響，但就長期趨勢觀察，減班休息人數在7月突破3萬人高峰後，已經逐月下降。

根據勞動部統計，最新一期通報減班休息的有934家事業單位，實施人數1萬7981人，比上周新增41家、972人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，製造業向來無薪假重災區，原本於9月間隨著政府祭出紓困3.0，似有趨緩之勢，但根據勞動部最新統計，製造業無薪假仍居高不下，未見緩解。

其中，製造業有283家、1萬671人居冠，一周內增加13家、408人。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，衝擊最明顯仍屬金屬機電工業，仍有137家、4274人實施無薪假，也連帶影響到化學工業，總共56家、4111人實施無薪假。

此外，運輸及倉儲業現則有54家、1670人實施無薪假，較上周增4家、282人，黃維琛指出，本周新增幾家小型航空業通報實施無薪假，包括國外、國籍航空都有，也有原本就在實施無薪假的航空業再新增通報人數。

住宿及餐飲業則有38家、702人，較上周增加2家、67人；包含旅行社在內支援服務業，目前則有90家、931人實施無薪假，較上周增加10家、183人。黃維琛解釋，變動原因仍是受到邊境管制影響，主要衝擊顯現在運輸倉儲、住宿餐飲跟旅行社3個業別。

至於製造業，黃維琛說，製造業的無薪假人數仍佔整體人數一半左右，但細看個別廠商情況，依據客戶端需求不同，有人還在水生火熱，也有人已經解封，但就長期趨勢看來，都已經有降下來。

黃維琛分析，從長期趨勢來看，自7月1號人數達3萬多的最高點後， 之後8月1號降到2萬7，9月1號再降至1萬9千多人，到現在10月1號1萬7千多人，已經連續3個月持續降下來，由於一個月內公布4次數據，在一個月內總會有起起伏伏，但就大趨勢來看，整體人數呈現下降。

無薪假 製造業

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