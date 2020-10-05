9月PMI、NMI續擴張 機械設備中斷16個月緊縮

中華經濟研究院今（5）日公布9月台灣採購經理人指數，製造業採購經理人指數（PMI）為57.7，較上月續揚1.7，是2018年3月以來最快擴張速度；非製造業經理人指數（NMI）為55.6，已連續四個擴張，但較上月的59.4回跌3.8。

中經院院長張傳章表示，電子暨光學產業PMI達62.4， 受到工業電子、車用電子、5G、蘋果新機將上市等等需求，拉貨還是很強，PMI連四個月上揚。

擴張速度最快的是交通工具產業，PMI為66.1， 因為先前供應鏈受疫情影響，如今可以順利出貨，加上9月有不少新車推出，交通工具產業擴張速度很快。而新車的出貨拉動車用電子，也挹注了前述電子暨光學產業的動能。

最值得慶幸的，張傳章指出，電力暨機械設備產業PMI為51.0， 回到擴張，「中斷連16個月的緊縮，好不容易指數站上50以上，終於看到這個產業有所好轉。」因此，製造業六大產業PMI出現自2019年5月以來首次全數呈現擴張。

在非製造業方面，8月指數在59.4， 那是2014年8月創編以來最快擴張速度，9月擴張速度稍下降，但仍在不錯的擴張水準，指數為55.6，連續四個月擴張。

相對製造業六大產業全數擴張，非製造業八大產業中則有二大產業轉為回報緊縮。住宿餐飲業指數為38.6， 金融保險業為48.5。張傳章表示，金融保險業會回落有兩個因素，一是低利率，另一個是股市下跌。